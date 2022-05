Szűkülő kínálatot, emelkedő árakat és ennek következtében gyorsuló vevői döntéseket mutatnak a számok mind a téglaépítésűek, mind a panelotthonok tekintetében – közölte a Duna House (DH) Barométer áprilisi kiadásában.

Az ingatlanközvetítő hálózat becslése szerint áprilisban 119 ezer adásvétel ment végbe, ami a tavaly áprilisitól 12 százalékkal, az idei márciusi forgalomtól pedig 18 százalékkal marad el. Az elmúlt 10 év második legerősebb évkezdése után csendesebb április következett, a hónap eleji időszakos mérséklődés után - ami a választásoknak tulajdonítható – a normális szintre rendeződött vissza a piac a hónap második felében.

Fotó: Unger Tamás / Vas Népe

A jelzáloghitel-piac az ingatlanpiaccal ellentétben még áprilisban is jelentősen bővült, a Duna House Pénzügyek adatai alapján 120 milliárd forintos volumen becsülhető. Ez több mint 10 százalékos emelkedést mutat az előző hónaphoz és az előző év ugyanezen időszakához mérten, amelyhez a zöldhitel utolsó aktív időszaka is hozzájárult. Több mint 440 milliárd forint jelzáloghitelt folyósítottak az MNB tényadatai és az utolsó két havi DH becslés alapján.

Az értékesítési adatok alapján a vidéki, használt téglalakásokon kívül mindenütt emelkedett a négyzetméterár, ennek ellenére tovább gyorsult az ingatlanok – főként a panellakások – forgási sebessége az ország teljes területén.

A fővárosban mindössze 3 hónap szükséges a meghirdetett panelek értékesítéséhez, Kelet-Magyarországon már 2,5 hónap is elegendő egy ügylet zárásához.

A lakásárakat vizsgálva a tranzakciók a drágább árkategóriák felé tolódtak, 42 százalékuk a 30-50 millió forintos összevont kategóriába tartozott Pesten, míg tavaly a 20-30 milliós forint értékű ingatlanok voltak kelendőbbek. Itt a legtöbb ingatlant 900 ezer forint feletti négyzetméteráron értékesítették.

Országos viszonylatban is drágulás tapasztalható, míg vidéken a tavaly áprilisi eladások jelentős része a 15-20 milliós kategóriába tartozott, idén a 40 millió forint feletti otthonokat keresték a legtöbben.

Az elmúlt hónap eladó lakásainak 37 százaléka 50 millió feletti áron talált új tulajdonosra Pest megyében, ami 20 százalékpontos növekedést mutat a tavalyi év adataihoz képest.

A szűkülő kínálat következtében a vevők alkupozíciója is romlott, vidéken a vevői alku mértéke a panelek esetében stagnált, Budán 1 százalékra esett vissza, Pesten pedig feleződött 2021 áprilisához képest.

Míg a téglaépítésűek esetében, a Budán vásárlók számára 1 százalékra csökkent az alku lehetősége, addig Pesten és a belső kerületekben, valamint Kelet- és Nyugat-Magyarországon is a tavalyihoz képest 1 százalékponttal emelkedett. A befektetői aktivitás továbbra sem lankad az ingatlanpiacon. Országosan kiemelkedő vásárlási ok volt idén áprilisban is a befektetési célú vétel.

Budapesten a vevők közel fele fektette ingatlanba megtakarításait, átlagosan 46 millió forintot, vidéken ez az összeg 29 millió forint körül mozgott.

A tavalyi év azonos időszakához képest tovább erősödött az érdeklődés a belvárosi kerületek iránt, áprilisban Erzsébetváros volt a harmadik legkeresettebb budapesti kerület. A bérbeadásra ideális, 20-40 négyzetméteres kislakások népszerűsége 10 százalékponttal nőtt, amely adat szintén a befektetők jelenlétét erősíti a pesti kerületekben.