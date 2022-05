Május 18-án a benzin nagykereskedelmi árát literenként bruttó 15 forinttal emelik - írja a holtankoljak.hu. Ez a hagyományos 95-ös benzin kiskereskedelmi árára nem lesz hatással, viszont a prémium benzin esetében emelésre kell számítani.

Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

A gázolaj ára a hét közepén nem változik, a héten a piaci árú gázolaj átlagára literenként 686 forint.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tavaly november közepén jelentette be, hogy ársapkát vezetnek be a benzinre és a dízelre. Pár héttel ezelőtt Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán jelentette be, hogy július 1-éig az árkorlátozó intézkedéseket meghosszabbítják az üzemanyagok és a kiválasztott élelmiszerek esetében is.

A hatósági árak nélkül 95-ös benzin ára 649 forint lenne literenként, a gázolaj ára pedig 687 forint - írja a weboldal.