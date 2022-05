Az ukrán elzárás ellenére is biztosított Magyarország gázellátása A tavaly ősszel kötött új magyar–orosz hosszú távú földgázvásárlási szerződésben rögzített évi 4,5 milliárd köbméterből 3,5 milliárd jut a szerbiai és egymilliárd az ausztriai leszállítási pontra. Magyarországra elvben orosztól eltérő forrásból is érkezhet földgáz, meg is van hozzá az infrastruktúra. Most is jön gáz Horvátország és Szlovákia felől, idővel pedig nagyobb mennyiség remélhető Románia irányából.