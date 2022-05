Közel kettőezer milliárd forintnyi kitettséggel rendelkezik az EXIM, jelenleg több mint kettőezer-hatszáz ügyfele van, amelynek 90 százaléka a kis- és közepes vállalkozásokból adódik össze

– mondta Szabó István Attila, az EXIM üzleti vezérigazgató-helyettese a Világgazdaság Bankszektor 2022 című konferenciáján. Hozzátette, hogy a széles ügyfélkörrel rendelkező bank a magyar termékeket és szolgáltatásokat mintegy 150 országba segített eddig eljuttatni.

Az üzleti vezérigazgató-helyettes azonban elmondta azt is, hogy több kritikus globális kockázatra fel kell fel kell készülnie a bankszektornak az elkövetkező 5-10 év során. Ezek közé tartoznak a környezeti kockázatok is, mint a szélsőséges időjárás, a természeti erőforrások kimerülésem de kihívást jelentenek a geopolitikia kockázatok is, mint a geogazdasági konfrontációk, illetve a geopolitikai források elleni támadások.

Fotó: KALLUS GYORGY

Meg kell változtatni a finanszírozást, hogy finanszírozni lehessen a változást

– fogalmazott Szabó István Attila utalva a globális kihívásokra és az úgynevezett EU taxonómiákra is, amelyek a fenntartható, zöld gazdálkodás alapjait foglalják magukba. Az EXIM ehhez kapcsolódott a zöld finanszírozási programjával, amelynek keretében több nemzetközi projekt is megvalósulhatott. Ilyen például a vietnami víztisztító projekt, amelynek köszönhetően százezreknek nyílik hozzáférése tiszta vízhez, Szerbiában a Száva és Drina folyó megtisztítására vonatkozó vízipari terv, illetve Ghánában a

szennyvíztisztító telep beruházás, amely több mint 100 ezer ember életminőségén javíthat.

Az EXIM üzleti vezérigazgató-helyettese hozzátette, hogy ezekre projektekre kifejezetten büszkék, és a globális előjelzések és tervek arra utalnak, hogy a jövőben is számos nemzetközi zöld programot kell majd megfinanszíroznia az exporthitelre szakosodott banknak. Hozzátette, az Európai Unió célkitűzéseihez tartozik, hogy 2030-ra az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkentsék minimum 55 százalékkal, a megújulók részesedése az energia termelésből elérje a 40 százalékot, csökkentsék az energiafogyasztást legalább 36-39 százalékkal, és a klímasemlegességet el kell érni 2050-re.