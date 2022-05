Vannak olyan helyzetek, amikor az ellátás biztonsága érdekében igenis felül kell írni az üzleti és egyéb megfontolásokat. A megbízható és megfizethető energiaellátás alapvető fontosságú a magyarok életminősége szempontjából, ezért minél több a hazai lelőhely, annál nagyobb hazánk energiaszuverenitása – jelentette ki Biró Marcell, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) elnöke csütörtökön Egerben, a 32. Nemzetközi Olaj- és Gázipari Konferencián.

Előadásában az elnök többek közt arról beszélt, hogy kontinensünk olyan kihívásokkal szembesült, amely a teljes európai kontinenst érinti, és amelyre tagállami szinten megfelelő megoldások, és hosszú távú stratégia kidolgozására van szükség. Mint mondta tisztában kell lenni azzal, hogy Európa nem áll jól a földgáz-önellátás terén, hiszen földgáz igényének több mint 80 százalékát importból elégíti ki.

A Hatóság elnöke rámutatott: Magyarország egy globális energiapiac része. A piac külön logikával rendelkezik, ám vannak olyan helyzetek, amikor ez a logika felülíródik. Mint mondta, nem kérdés, hogy az ellátás biztonsága érdekében igenis felül kell írnia az üzleti megfontolásokat.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

Szólt arról is, hogy a negatív tendenciák ellenére Magyarország gázbiztonsága jelenleg Európában továbbra is átlagon felüli. Az ország gázellátása két szilárd talapzaton áll: az egyik a hosszú távú gázszállítási szerződés, a másik pedig az európai viszonylatban is kiemelkedő gáztároló-kapacitás.

Előadásában kitért arra is, hogy az SZTFH részéről a Földtani Igazgató, az Országos Bányakapitány vesz részt a hazai gázellátást biztosító munkacsoport munkájában. Ennek keretében folyamatos egyeztetést folytatnak a legnagyobb hazai kitermelővel a krízishelyzet esetén bevezethető kitermelésnövelés technikai megoldásokat illetően.

Az energia tekintetében három kulcselemben összegezte a Hatóság misszióját: ellátásbiztonság, energiaszuverenitás, és megfizethető energia. Az a feladat, hogy közösen meg lehessen találni a kényes egyensúlyt. Ez több áldozatot követel a bányászattól és támogató, szolgáltató testtartást az állami szabályozótól

– zárta felszólalását az SZTFH elnöke.