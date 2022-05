Néhány órával azt követően, hogy az Országgyűlés kétharmados többséggel megszavazta többek között az Alaptörvény tizedik módosítását, Orbán Viktor ötödik kormányának miniszterei esküt tettek a Parlamentben.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor be is mutatta ötödik kormányának tagjait: Semjén Zsoltot általános miniszterelnök-helyettesnek kérte fel, aki egyúttal nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszterként is dolgozik majd. Az Agrárminisztériumot Nagy István, a Belügyminisztériumot Pintér Sándor, az Építési és Beruházási Minisztériumot Lázár János, a Honvédelmi Minisztériumot Szalay-Bobrovniczky Kristóf, az Igazságügyi Minisztériumot Varga Judit vezetheti. A miniszterelnök a Kulturális és Innovációs Minisztérium irányítására Csák Jánost, a Külgazdasági és Külügyminisztérium élére Szijjártó Pétert, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetésére Rogán Antalt kérte fel. A Miniszterelnökséget Gulyás Gergely, a Pénzügyminisztériumot Varga Mihály, a Technológiai és Ipari Minisztériumot Palkovics László irányíthatja, míg Nagy Márton gazdaságfejlesztésért felelős miniszterként, Navracsics Tibor pedig területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszterként folytatja a következő négy évben.

A kormány tagjaitól azt várom, hogy a megszerzett bizalmat megőrizzék, a megelőlegezett bizalmat valóra váltsák. Ez most különösen embert próbáló feladat lesz

– mondta a miniszterelnök, miután Novák Katalin köztársasági elnök a kormányfő javaslatára kinevezte a minisztereket. Hozzátette, Brüsszelből nem számíthatunk segítségre a koronavírus-járvány és a háború hatásainak leküzdése kapcsán sem.

Most igazán belevaló kormány kell – hangsúlyozta Orbán Viktor.

A miniszterekről azt mondta, Pintér Sándor feltétlen bizalmát élvezi, nagyszerű munkát végez és sokat ér a tapasztalata a legnehezebb terület irányításakor, Varga Juditnak pedig minden minisztériumi előterjesztés kapcsán vétójogot biztosít. Az igazságügyi minisztertől azt várja, hogy továbbra is képviselje a magyar érdekeket az uniós színtéren. Csák János tárcája jövőügyi tárca – tette hozzá, majd arról beszélt, ennek irányítására egy igazi klebelsbergi karakterre van szükség.

Varga Mihályra tekintve a kormányfő azt mondta, a pénzügyminiszter előrelátó szigora tette lehetővé, hogy a költségvetési fegyelem és a gazdasági növekedés közötti egyensúly fennmaradjon.

Felidézte, Görögországot és Portugáliát is megelőztük a fejlettség tekintetében, és ugyanezt az előrelépést várja annak ellenére, hogy a háború újabb kihívásokat okoz. Orbán Viktor azt kérte, továbbra is tartsa fenn az egyensúlyt a Pénzügyminisztérium vezetője. Palkovics Lászlónak jutott a legbonyolultabb feladat – mondta a miniszterelnök, aki hosszasan sorolta, mennyi mindent kell kezelnie egyszerre a tárcavezetőnek. Orbán Viktor szerint, ha valaki képes erre, akkor Palkovics László mindenképpen.

Nagy István munkájáról azt mondta, nagyot lépett előre a magyar agrárium, a vidékfejlesztési támogatások pedig nagy sebességgel növekednek majd,

ám a miniszter feladata az is, hogy a külső kockázatokat kezelje. Kiemelte, a magyar gazdák végképp leküzdhetik azt a hátrányt, amit a kommunizmus idején szedtek össze. Navracsics Tiborra nézve kijelentette, neki van a legnagyobb esélye arra, hogy ne őrölje fel az uniós forrásokért vívott harc.

A szomszédban zajló háború bizonyítja, hogy felelőtlenség volt Európában a hadsereget háttérbe szorítani

– szögezte le Orbán Viktor Szalay-Bobrovniczky Kristóf bemutatásakor, akinek feladatával kapcsolatban hangsúlyozta, fontosabb, mint az elmúlt 30 évben bármikor. A Rogán Antallal szembeni elvárások kapcsán a kormányzati kommunikáció érthetőségét emelte ki, míg Lázár Jánosról azt mondta, az eddigi pozícióiban remek munkát végzett, és most is jó esélye van arra, hogy sikerrel járjon, országépítési feladatot kapott.

Nagy Márton bemutatásakor a kormányfő megjegyezte, az európai gazdaság bajban van, innovatív lépésekre és gazdaságpolitikára van szükség. „Korábbi munkái során bizonyította, a jég hátán is megél, erre a tulajdonságára most is szüksége lesz" – szögezte le Orbán Viktor, aki Szijjártó Péternek azt mondta, játsszon minden hangszeren, legyen okos, mint a kígyó, szelíd, mint a galamb, és közben érje el fáradhatatlan munkájával azt, amit kell. Megjegyezte, a külügyminiszter több embernek való feladatot kapott, ám ő már bizonyította, egyszerre több helyen is képes lenni. Gulyás Gergelynek össze kell hangolnia a minisztériumok működését, a tárcája a kormány villámhárítója, és Orbán Viktor azt kérte, képviselje a kormány álláspontját itthon és külföldön egyaránt.

Válságálló és világos jövőképpel rendelkező kormány készül a következő négy évre – zárta beszédét Orbán Viktor.