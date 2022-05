Több mint egyharmaduk tervezi, hogy fizetésemelést kér, az anyagi elismerés mellett azonban a munkahelyi kiteljesedést is ugyanolyan fontosnak tartják. A PwC 44 országban több mint 52 ezer munkavállalót, köztük 500 magyart is megkérdezett. A hazai munkavállalók mindössze 33 százaléka elégedett a munkájával, míg globális szinten ez az arány 71 százalék. A fő motiváció a munkahelyváltásra a fizetésemelés (71 százalék), az alkalmazottak közel fele (47 százalék) azonban azt is lényegesnek tartja, hogy megválaszthassa a munkavégzése helyszínét.

A globális átlaghoz képest a magyar munkavállalók közül kevesebben nyilatkoztak úgy, hogy egy éven belül munkahelyet váltanának. Fotó: Shutterstock

A globális átlaghoz képest a magyar munkavállalók közül kevesebben, 16 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy egy éven belül munkahelyet váltana, és a fizetésemelés szempontjából is szerényebbek a mutatók, itthon a megkérdezettek 27 százaléka tervezi, hogy ezzel a kéréssel fordul a munkáltatójához. A munkahelyválasztási preferenciáknál a sorrend megegyezik a globális eredménnyel, azonban itthon még fontosabb szempont a fizetésemelés, a megkérdezettek 86 százaléka számára ez az elsődleges, amikor állást keres

– mondta a magyarországi eredmények kapcsán Bencze Róbert, a PwC Magyarország People & Organisation HR-tanácsadási szolgáltatások igazgatója. Bencze Róbert szerint figyelemreméltó eredmény, hogy amíg globális szinten a dolgozók 71 százaléka elégedett valamilyen mértékben a munkájával, a magyaroknak mindössze a 33 százaléka nyilatkozott így.