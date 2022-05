Harmincöt új végrehajtót nevezett ki a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) elnöke – számolt be a VG-nek dr. Mayerhoffer Emese Gyöngyi, a hatóság felszámolói és végrehajtói felügyeleti igazgatója. A szakember kiemelte, korábban sohasem írtak ki egyszerre ilyen sok pozíciót, tíz volt az átlag, és bár a folyamatot valamelyest meghosszabbították a szakmai alaposság érdekében bevezetett intézkedések, az igazgató szerint a magas szakmai elvárások miatt nem kell sajnálni a bürokráciát.

A 2021 őszén első ízben kiírt pályázatra 131-en jelentkeztek a 35 helyre, ám a pályázatok lefolytatásának felügyelete átkerült az SZTFH-hoz, a jogalkotó döntését követően 100-an tettek fenntartó nyilatkozatot és 82 új pályázót regisztráltak. A hatóság elnökének rendelete értelmében létrejött egy háromtagú értékelőbizottság: az a három terület, amellyel a végrehajtók a munkájuk során a leggyakrabban működnek együtt, tehát a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöksége, az SZTFH, mint felügyeleti szerv elnöke, valamint a munkájukat ellenőrző bíróságok felügyeleti szerve, az Országos Bírósági Hivatal elnöke delegálhatott egy-egy tagot. Összességében a pályázóknak azon testületek képviselői előtt kellett számot adniuk tudásukról, amelyekkel később munkakapcsolatba kerülnek.

„A meghallgatások szigorú szabályok szerint zajlottak. A három bizottsági tag külön-külön értékelt, tehát három szempontrendszer alapján alakult ki a sorrend. Újdonság, hogy közjegyzőt is bevontunk a folyamatba: az elnöki rendelet kimondta, hogy pontazonosság esetén sorsolni kell, ez pedig közjegyző jelenlétében történt, aki hitelesítette a végeredményt” – árulta el dr. Mayerhoffer Emese Gyöngyi.

A bírálóbizottság álláshely betöltésére vonatkozó javaslatait egyenként terjesztették fel a hatósághoz. Dr. Mayerhoffer Emese Gyöngyi kiemelte, a jelentkezőknek komoly erőfeszítéseket kellett tenniük annak érdekében, hogy a hivatásrendhez tartozhassanak, és a jövőben is elvárás lesz feléjük a jogszerű, szakszerű és empatikus munkavégzés. Az SZTFH célja, hogy a jelenleg végrehajtóként dolgozók – ha eddig esetleg nem tették volna – is ehhez igazodjanak, mert a hatóság továbbra is szigorú ellenőrzéseket ígér. A végrehajtók tevékenységét eddig is rendszeres időközönként átfogó ellenőrzés során vizsgálták, amely – mint fogalmazott – a jövőben is megmarad.

Amennyiben nem az általunk elvártaknak megfelelően végzik a munkájukat, a törvény biztosította minden lehetséges eszközt igénybe fogunk venni, akár fegyelmi eljárást is kezdeményezhet a hatóság – szögezte le az igazgató. Megjegyezte, hasonló eljárásra számíthatnak azok is, akikkel a minden hónapban elkészített panaszkezelési jelentésben foglaltak alapján rendszeresen magatartási problémák vannak. Dr. Mayerhoffer Emese Gyöngyi kiemelte, nagyon fontos, hogy a bajba került emberek esetében empatikusan végezzék a feladatukat a végrehajtók, ám hozzátette, szerinte ez ebben a hivatásban a legnehezebb, hiszen nekik nem csupán az adóssal, hanem a végrehajtást jogszerűen igénylővel is ugyanannyira empatikusnak kell lenniük, tehát az arányosság szakmai szempontjainak érvényesítése a kulcs.