A tervek szerint május második felében, a kivitelezést előkészítő munkálatok következő fázisában megkezdődhetnek a régészeti feltárások a hajdúnánási MotoGP-pálya helyszínén – közölte a Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. (HUMDA) a VG-vel.

A régészeti feltárás azokon a területeken indulhat meg, amelyekre már rendelkezésre áll az úgynevezett rálépési engedély.

A munkálatokat tehát több lépcsőben végzik majd el a szakemberek. A kivitelezés-előkészítő fázis következő lépése a régészeti feltárás mellett a lőszermentesítés. A Közbeszerzési Értesítőben megjelentek szerint ezt a Tornádó Trade 2000 Műszaki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. végzi el. Műszeres talajvizsgálatot is lefolytatnak, a lőszermentesítés ugyanis alapvetően a robbanószerkezetek felderítésével kezdődik. A beruházáshoz kapcsolódóan ötszáz hektáron kell elvégezni ezeket a munkálatokat.

A mentesítésre kijelölt terület felszínét talajszondával fogják átvizsgálni, és felkutatják a felszín alatti feltételezett robbanószerkezetek helyét

– részletezte a tennivalókat a HUMDA, megjegyezve, hogy a közbeszerzést a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. írta ki, a szerződést pedig április 14-én kötötték meg.

Az ügynökség tájékoztatása szerint a területszerzés már az utolsó szakaszban tart, a beruházás helyszínéül szolgáló ingatlanok ügyletei vannak még folyamatban.

Ennek részeként májusban várhatóan minden tulajdonos megkapja a korábban egyeztetett és előkészített szerződést a csereföldekre vonatkozóan, illetve a kötelező érvényű ajánlatot az adásvétel vagy a kisajátítás esetében.

„Tiba István miniszteri biztosnak, egyben a térség országgyűlési képviselőjének a közbenjárására a gazdák tulajdonában lévő és a magyar állam által csereföldként felajánlott ingatlanok forgalmiérték-különbözetével kompenzálják a földtulajdonosokat” – közölték.

A folytatásban a versenypálya nyomvonalához kapcsolódó nagy volumenű földmunkák a második fél évben kezdődhetnek, a magasépítési kivitelezés pedig 2023 első negyedévében indulhat el, és az azt követő év nyarán fejeződhet be.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Emlékeztettek, hogy a kormány korábbi döntése szerint a projekt előkészítését és megvalósítását a BMSK Zrt. vette át, ugyanakkor a HUMDA feladatai között továbbra is szerepel a szakmai koordináció, a sportdiplomáciai kapcsolattartás, valamint az autó-motor sportot érintő komplex szemléletmódváltás. Mint hangsúlyozták, az utóbbi azért is fontos, mert a GDP jelentős hányadát kitevő autóiparhoz kapcsolódó új beruházások mértékét tekintve Magyarországnak ez a terület kitörési pontként szolgálhat a koronavírus-járvány okozta válság után is.

A társaság kiemelte továbbá, hogy számos egyéb fejlesztési lehetőséget nyújt az invesztíció a keleti országrésznek. Elkezdődött például az M3–M35-ös autópálya egyik csomópontjának az építése, és további három is létesül a beruházáshoz kapcsolódóan.

Lehajtó épül Görbeházánál, lehetővé téve, hogy a megnövekedett forgalom ne a községen és Hajdúnánáson haladjon keresztül. A projekt része az említett települések közötti útszakasz felújítása és szélesítése is

– sorolták.

Idézték egyúttal a HUMDA elnök-vezérigazgatójának, Weingartner Balázsnak a Figyelőben januárban megjelent interjúját, amelyben jelezte: a MotoGP jogtulajdonosával, a spanyol Dorna céggel kötött megállapodásnak az is része, hogy az első verseny időpontja 2023-ról opcionálisan 2024-re halasztható.

Jelenleg úgy látjuk, hogy a ring jövőre elkészülhet, s 2024-ben rendezhetünk MotoGP-futamot – mondta akkor az elnök-vezérigazgató.