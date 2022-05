Nem kapta meg az szja-visszatérítést? Mutatjuk, mit tehet jövő hét péntekig!

Jövő hét péntekig, tehát a személyi jövedelemadó bevallásának határidejéig érvényesíthetik adó-visszatérítésüket azok a gyermeket nevelő szülők, akik eddig nem kapták meg a támogatást.

A visszajáró összeget a jogosultak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által elkészített adóbevallási tervezet módosításával vagy a 21SZJA-bevallás önálló benyújtásával igényelhetik,

akkor is, ha a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó bejelentett kisadózónak minősülnek.

A várandósok a magzat után akkor jogosultak adó-visszatérítésre, ha a várandósság 91. napját a kismama 2021-ben betöltötte. Az erről szóló igazolást orvosnak kell kiállítania.

Az igazolást nem kell beküldeni a NAV-hoz, azonban az adózónak muszáj megőriznie az elévülési idő végéig, mert az adóhivatal egy esetleges ellenőrzéskor kérheti.

A kismama mellett a vele közös háztartásban élő házastársa vagy bejegyzett élettársa is jogosult a családi kedvezmény érvényesítésére, ezáltal a visszatérítésre is. A kedvezmény jogcíme mellett a jogosultsági hónapokat is ki kell választani: magzat esetében első jogosultsági hónapnak az számít, amelyben betölti a 91. napot. Például ha a kismama 2021. december 31-én töltötte be a várandósságának 91. napját, és erről a tényről orvosi igazolással is rendelkezik, akkor a családi kedvezményt 2021. december hónapjára érvényesítheti, és így jogosulttá válik a visszatérítésre is.

A VG megkeresésére a NAV azt írta, az adó visszatérítésével kapcsolatos ügyfélérdeklődés a visszajáró összeg automatikus kiutalásának időszakában (2022 6–8. hetében) volt kiugróan magas, ezt követően csökkent.

A hivatal a bevallás benyújtásának május 20-i határidejét megelőző napokban számít fokozottabb érdeklődésre. A NAV válaszában kiemelte, a gyermeket nevelő magánszemélyeknek a bevallásukban a családi kedvezményre és az adó-visszatérítésre vonatkozó adatokat is fel kell tüntetniük, ha rendelkeznek személyijövedelemadó-köteles, összevont adóalapba tartozó jövedelemmel. Emellett a bevallásban meg kell adni a gyermek(ek) adatait, a kedvezmény típusát, valamint a jogosultsági hónap(ok)at, és annak a magánszemélynek az adatait is, aki ugyanazon gyermek után családi kedvezményre, adó-visszatérítésre jogosult.

Ha a tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, akkor a visszautaláshoz meg kell adni a bankszámlaszámot vagy a postai címet.

A tervezet módosításakor, online kitöltés esetén az eSZJA-portál kereső funkciója segítséget nyújthat a kiegészítésre váró tételek megtalálásában, elegendő beírni a keresett szót vagy szótöredéket. Az eSZJA felületén egyébként eddig csaknem kétmilliószor nézték meg az ügyfelek az szja-bevallási tervezetüket, 333 ezerrel többen, mint az elmúlt évben. A NAV adatai szerint 812 ezren mindenféle változtatás nélkül, 385 ezren pedig némi módosítással hagyták jóvá a dokumentumot, több mint 280 ezer adózó a napokban kapta kézhez a tervezetet postán. Az adózóknak május 20-ig kell rendelkezniük az 1+1 százalékos felajánlásról is, ezt eddig 661 ezren tették meg.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára korábban azt mondta,

az elmúlt 30 év legfontosabb bevallási időszaka a mostani, hiszen ennyi pénzt még soha nem kaptak vissza a gyermekes családok – az első körben, februárban több mint 600 milliárd forintot.

Varga Mihály pénzügyminiszter közölte, 30 nap helyett két héten belül meg kell kapniuk az szja-visszatérítést azoknak a családoknak, amelyek az adóbevallásukban veszik igénybe a támogatást.