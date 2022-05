A múlt évi, kifejezetten hűvös április után az idei sem hozott sokkal melegebb időt. Az előzetes adatok alapján 2022 áprilisának középhőmérséklete országosan csak 9,4 Celsius-fok volt, s ez 2 fokkal elmaradt az 1991-2020-as átlagtól.

Ezzel pedig két egymást követő április is 10 fok alatti átlaggal zárt, amihez hasonló legutóbb 40 éve, 1981-82-ben fordult elő. Kitértek arra is, hogy a többször visszatérő reggeli fagyok mellett a hónap elején síkvidéken is többfelé havazott. A szokásosnál kissé csapadékosabb volt az április – közölték.

A jelenlegi előrejelzés szerint május első hetében, bár többször várhatók záporok, zivatarok, komoly lehűlésre nem kell készülni. Helyenként 25 foknál is melegebb lesz.