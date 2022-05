A program első lépéseként az együttműködő felek felmérik a lakosság tűzbiztonsággal kapcsolatos ismereteit, hogy az edukációs kampánnyal azokat a területeket célozzák meg, ahol a legnagyobb szükségét látják az ismeretek fejlesztésének. A hasznos információk megosztása mellett a megfelelő technológiai háttér biztosítása is rendkívül fontos, hiszen egy okos berendezés megfelelő használata akár életeket is menthet.

A hazai tűzoltási statisztikák alapján a lakástüzeknél a legnagyobb veszélyt a szén-monoxid és a füst okozza – az áldozatok 90 százaléka nem a lángok, hanem a füst miatt veszíti életét

– hangsúlyozta Dobson Tibor vezérőrnagy, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke. Kiemelte: ez egy egyszerű, nagyon sokak számára elérhető árú füstérzékelő készülék felszerelésével elkerülhető lenne. A füstérzékelő a füst megjelenése után körülbelül egy percen belül jelez, hangriasztást ad, így lehetőséget biztosít a bent tartózkodók számára a lakás időben történő elhagyására, ami különösen éjszaka rendkívül fontos.

Fotó: Toroczkai Csaba

A kampányban első körben 700 füstjelző készülék kiosztását tervezik lakóingatlanokban – önkéntes tűzoltók részvételével – az ország számos pontján. Az eszközök felszerelése mellett az önkéntesek a füstjelzők helyes elhelyezésével kapcsolatos tudnivalókat is átadják a lakók számára, valamint egy évig követik a felszerelt füstérzékelők működését is. Majd a tesztidőszak végén ismét készül egy felmérés az eszközök használatával és eredményességével kapcsolatban.

Az égés és a füst az élet számos területén hatalmas károkat okoz, pedig ma már rendelkezésre állnak olyan technológiai megoldások, amelyek segíthetnek abban, hogy a nyílt lánggal és füsttel járó problémákat kiküszöböljük

– emelte ki Hajdu Márton, a füstmentes.hu nevében.

Hozzátette: mivel nemcsak egészségügyi és környezeti szempontból fontos a füstmentes élet, hanem a biztonságunk érdekében is, rendkívül lényegesnek tartják, hogy erre a társadalmi problémára felhívják a figyelmet. Sokan nincsenek tisztában vele, hogy a mai napig komoly problémákat okoz például a lakásban történő cigarettázás, az ágyban dohányzás, ami az otthonokban keletkező tűzesetek jelentős részéért felel; ezért nagyon fontos ezen rossz szokások kerülése, sőt a legjobb választás a leszokás. Amennyiben valaki az ismert kockázatok ellenére sem szokik le, az égés és füst nélkül működő technológiák már itt is rendelkezésre állnak.

Fotó: Toroczkai Csaba

A biztosítótársaságokhoz 2010 óta csaknem 77 ezer kárbejelentés érkezett tűzesetek kapcsán, amelyekre több mint 62 milliárd forintot fizettek ki. Tekintettel arra, hogy a hazai ingatlanoknak csak 72-73 százaléka rendelkezik biztosítással, a jelentős részben gondatlanságból bekövetkezett károk mértéke ennél jóval nagyobb lehet

– emelte ki Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Kitért arra, hogy anyagi és össztársadalmi érdek is tehát, hogy ezeknek a nem egyszer tragédiával is párosuló eseteknek a számát a megfelelő információk és technológiai eszközök terjesztésével mérsékelni próbáljuk. Ezért is állt a Mabisz a mostani kampány mellé.

A „Füstmentes Otthonokért” program keretein belül számos edukatív program és figyelemfelkeltő ismeretterjesztő információs anyag megjelenése várható az év folyamán - hangzott el az eseményen.