Gyakorlatilag állandósult a drágulás az országos albérletpiacon erre utalnak a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és az ingatlan.com lakbérindex legfrissebb adatai és a kínálat májusi alakulása is – derül ki a portál elemzéséből.

Az elemzés legfőbb megállapításai:

Folytatódik a drágulás az albérletpiacon: országos szinten 2 százalékkal nőttek a bérleti díjak áprilisban az előző hónaphoz képest. Budapesten szintén 2 százalékos volt az emelkedés.

Újabb rekord született a hosszú távú adatok szerint: a KSH-ingatlan.com lakbérindex szerint az áprilisi bérleti díjak közel 56 százalékkal voltak magasabbak a 2015-ös átlagnál, erre pedig még nem volt példa.

Budapesten a kínálati piacon májusban 175 ezer forint volt az átlagos bérleti díj. A legdrágább városrészben, az V. kerületben 250 ezer forintot tett ki, a másik véglet a XXI. kerület 122 ezer forinttal.

A megyeszékhelyek közül Tatabánya és Székesfehérváron a legmagasabb az átlagdíj, 135-135 ezer forintot tett ki és már csak négy megyében marad 100 ezer forint alatt a bérleti díj.

A bérleti díjak áprilisban havi összevetésben országos szinten 2 százalékkal nőttek, a fővárosban szintén 2 százalékos volt a drágulás. Éves összevetésben pedig az országos mutató 19 százalékos, a budapesti pedig közel 20 százalékos emelkedésről tanúskodik.

Az országos adatokat nézve legutóbb 2020 decemberében volt példa havi szintű bérletidíj-csökkenésre.

Azóta minden hónapban kisebb-nagyobb mértékű – 0,1-2,7 százalékos havi szintű drágulást mutatott a KSH-ingatlan.com lakbérindexe, de jellemzően 1 százalék körüli volt az emelkedés. 2022-ben viszont már minden hónapban 2 százalék körüli emelkedés történt az előző hónaphoz képest, tehát trendszerűnek mondható a drágulás” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: A hosszú távú, többéves adatok szerint áprilisban újabb rekord született. Az országos albérletárak közel 56 százalékkal haladták meg a 2015-ös szintet.

A bérleti díjak emelkedésében továbbra is szerepet játszik az albérletpiac kiegyensúlyozatlansága, azaz a kínálat nem tart lépést a kereslettel. A bizonytalan gazdasági környezet, a megugró infláció és a felfelé kapaszkodó lakáshitelkamatok, valamint az Ukrajnában zajló háború szintén felfelé.

Szintén hatással van a bérleti díjakra, hogy sok cégnél kezd visszaállni a járvány előtti munkarend, azaz a home office-ból áttérnek az irodai munkára, ami szintén fűti a keresleti oldalt

– fogalmazott Balogh László.

Azt is elmondta, hogy továbbra is lehet viszonylag kedvező bérleti díj mellett megfelelő kiadó lakásokat találni, ám ezek nagyon gyorsan elkelnek. Az ingatlan.com szakértője arra számít, hogy a nyári albérletpiaci főszezonban a mostanihoz képest szélesedhet a választék.

Végletek Budapesten és a megyeszékhelyeken

Az ingatlan.com adatai szerint májusban is magas bérleti díjak jellemezték a nagyvárosok albérletpiacait. Budapesten idén májusban átlagosan 175 ezer forintért kínálták a kiadó lakóingatlanokat, szemben az egy évvel korábbi 130 ezer forinttal. Továbbra is az V. kerület a legdrágább 250 ezer forinttal, de a legolcsóbb kerületnek számító XXI-ben is 120 ezer forint felett volt az átlagos bérleti díj.

A megyeszékhelyeket tekintve kiderül, hogy Tatabánya és Székesfehérvár piaca a legdrágább, ezekben a városokban 135-135 ezer forintért hirdetik a tulajdonosok a kiadó lakóingatlanokat. Veszprém jön utánuk 132 forintos összeggel. Májusban mindössze négy olyan megyeszékhely volt, ahol 100 ezer forint alatt maradtak a bérleti díjak: Kaposváron, Miskolcon, Szekszárdon és Békéscsabán 80-95 ezer forintért lehet kivenni egy lakóingatlan egy hónapra.