Három új raktárcsarnok átadását tervezi idén a Futureal logisztikai és ipari ingatlanfejlesztéssel foglalkozó cége, a HelloParks – közölte a cégcsoport, amely elsőként egy 45 ezer négyzetméteres raktárcsarnokkal készül el júniusban Fóton, ahol az ország egyik legnagyobb ipari és logisztikai központja épül.

Ugyanitt egy második, 26 ezer négyzetméteres épület is elkészül még az idén, ennek az előkészítését, a földmunkákat már el is kezdték. Ez lesz a HelloParks első City Flex típusú épülete, amely a nagyobb Big Box csarnokokhoz hasonló dokkoló és drive-in kapukkal felszerelt, és akár az 1000 négyzetméternyi bérleti igényeket is képes kielégíteni, ami egyedülállónak számít az ipari-logisztikai piacon – tudtuk meg.

Fotó: KALLUS GYÖRGY/VG

Az év végén elkészülő kisebb fóti csarnok egyfajta inkubátorházként működik majd, ahol a bérlők területigényei a parkkal együtt tudnak bővülni és növekedni épületen vagy parkon belül.

Mindeközben Maglódon is megkezdődtek annak a 45 ezer négyzetméteres épület fejlesztésének az előkészületei, amelynek az átadását ugyancsak az év végére tűzte ki a beruházó cég.

A három fejlesztés értéke a Futureal csoport közlése szerint meghaladja a 130 millió eurót, miközben Fóton, Maglódon és Pátyon további épületek előkészítésén is dolgoznak.

A rendkívül keresett fővárosi agglomerációban csaknem 220 hektárnyi telken összesen több mint 900 ezer négyzetméteren épülnek a HelloParks új ipari és logisztikai megaparkjai.

Építeni van mire, a kereslet folyamatosan meghaladja a kínálatot az ipari és logisztikai parkok piacán, ahol a kihasználatlansági ráta a legalacsonyabb a teljes magyarországi ingatlanpiacon. A HelloParks mindössze pár hónap alatt közel telt házat elért első maglódi épülete (MG1) a gyors kivitelezés és a New Construction kategóriában megszerzett BREEAM Excellent minősítés miatt minden újabb raktárcsarnok fejlesztésénél a viszonyítási alap és a kitűzött cél lett a társaság számára.

A bérlők fenntartható megoldásokat várnak el az ipari és logisztikai ingatlanpiacon, ahol az alaposan átgondolt és energiahatékony raktárberuházásra komoly igény mutatkozik. Többek között ezért volt különösen fontos a HelloParks számára a fenntarthatósági minősítés megszerzése.

A maglódi megapark meghatározó bérlői – a FoxPost, a Bútor1, a Quehenberger és a Karzol-Trans, valamint az ESDWORK – számára is deklaráltan fontos szempont volt a választásnál a fenntartható működés. Az emelkedő kivitelezési költségek és telekárak, valamint a növekvő kereslet a bérleti díjakra is hatással van, a korszerű üzemeltetési megoldások viszont takarékosabb energiafelhasználást tesznek lehetővé.

A legmodernebb műszaki specifikáció alkalmazása révén hosszú távon csökkenthetők a bérlők operatív költségei, akárcsak az épületek környezeti terhelései. A modern ipari parkok már okosmegoldásokkal is felszereltek, ez is egyre inkább elvárás.

A beruházó cég tájékoztatása szerint a nagy parkok felépítése sokkal költséghatékonyabb, mint az úgynevezett egyedül álló épületeké, és az üzemeltetési költségeik is versenyképesebbek a piacon.