Az Ukrajnában zajló háború miatt Magyarországon az érettségi vizsgára való jelentkezés pótlólagos lehetőségével 55 ukrajnai menekült tanuló élt – közölték a VG-vel az Oktatási Hivatal (OH). Hozzátették: a diákoknak könnyítésként lehetőségük volt még hétfőn a kötelező vizsgatárgyak közül a magyar nyelv és irodalom helyett magyarból, mint idegen nyelvből érettségizni.

Ez a hét az érettségi vizsgáké, összesen 1162 helyszínen 114 700-an érettségiznek, közülük 73 ezren középiskolások. Hétfőn magyar nyelv és irodalomból, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbeli vizsgáival kezdődött a érettségi hét. Kedden matematika, szerdán történelem, csütörtökön angol, pénteken pedig német nyelvtudásukról adhatnak számot a diákok. A szóbeli vizsgák június 13-tól 24-ig tartanak.

Óvodába 360 Ukrajnából menekült kisgyerek jár

Az OH érdeklődésünkre azt is közölte, hogy április végéig 360 óvodás és 1153 iskolás menekült gyermek vett részt a magyar köznevelésben. Kiemelték: a nem magyar állampolgárságú ukrajnai menekült gyermekek az óvodai nevelésre akkor válnak jogosulttá, illetve akkor kezdődik tankötelezettségük, ha menedékesként való elismerésre vonatkozó kérelmet nyújtanak be. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság május 4-i adatai szerint eddig az Ukrajnában zajló háború kirobbanása óta 19849 kérelmet regisztráltak, és 9441 fő esetében született elismerő döntés.

Fotó: Katona Tibor

Valamennyi, a köznevelési intézménybe beiratkozott menekült tanuló után a magyar állampolgárokkal azonos támogatásokat és finanszírozást biztosítanak a fenntartók részére – válaszolta a hivatal. Emellett a nyelvismeret megszerzése, valamint a felzárkózás és szocializáció elősegítése céljából a menekült tanulók számára heti öt óra, a normál órarend szerinti tanításon felüli egyéni felkészítést biztosítanak.

A fenntartók havonta és fejenként 130 ezer forint többlet kiegészítő támogatásra jogosultak március 1-jétől az egyéni felkészítésben részt vevő tanulók után.

Ezzel a támogatással egyébként nagy számban élnek az intézmények – írta válaszában a hivatal.

Az oktatásban részt vevő menekült diákok kapnak tankönyveket is, erről pedig az iskolák gondoskodnak, a könyvtáraikban fellelhető készletekből vagy a KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-től rendelhetnek könyveket.

Az OH hangsúlyozta:

az ukrán anyanyelvű gyerekek nyelvtanulását segíti, hogy az elérhető tankönyvek jegyzékébe két speciális tankönyv is bekerült, ezeket is ingyenesen tudják megrendelni az iskolák.

Azon gyermekek számára, akik nem nyújtottak be menedékes kérelmet, de a család rövid időre segítséget kért a tanulás, felkészülés folytatásához, a tankerületi intézmények jellemzően notebookot, valamint helyszínt és oktatási segédeszközöket biztosítanak a diákok számára.