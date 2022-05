Egyelőre nem cáfol rá az előzetes várakozásokra, miszerint az utóbbi és a következő évtized legsikeresebb kiállítása lehet a Szépművészeti Múzeum április 9-én nyílt szenzációs tárlata Hieronymus Bosch művészetéről, amire alig egy hónap alatt máris ötvenezren voltak kíváncsiak.

Időarányosan ez remek látogatószám, főleg úgy, hogy a pandémia miatt világszerte nagyon visszaesett a látogatókedv, de ez a forgalom már-már a Covid előtti időket idézi

- válaszolta a VG megkeresésére a Szépművészeti Múzeum sajtóosztálya. Megtudtuk azt is, hogy a látogatót körülbelül egynegyede külföldi, többségében osztrákok, franciák és németek, de az angol és olasz vendégek is gyakoriak. A megváltott belépőjegyek alapján tudható, hogy a diákok teszik ki a látogatók 20-25 százalékát, a nyugdíjasok pedig az egyharmadát.

A Menny és pokol között. Hieronymus Bosch rejtélyes világa című tárlat július 17-ig látható és – mint arról a sajtóbemutatón Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója nyilatkozott a VG-nek – Bécsben és Londonban is reklámozzák.

Áder János köztársasági elnök (b2) és felesége, Herczegh Anita Baán László fõigazgató (háttal) társaságában megtekinti a Szépmûvészeti Múzeum Menny és pokol között - Hieronymus Bosch rejtélyes világa címû kiállítását az ünnepélyes megnyitón 2022. április 8-án. A németalföldi mester különleges világát megelevenítõ, a késõ középkor szellemi és vizuális kultúráját megidézõ, egymilliárd eurós biztosítási összértékû anyagot felvonultató tárlat április 9. és július 17. között látható.

Előzetes számítások szerint a tárlatra látogatók száma a 200 ezret is meghaladhatja, ami komoly siker, 100 ezer eladott belépőjegy fölött már topkiállításnak számít egy-egy rendezvény.

A Szépművészeti Múzeum közleménye szerint a teljes nemzetközi múzeumi világot tekintve is az elmúlt fél évszázad egyik legjelentősebb Bosch-tárlatán közel kilencven műalkotással találkozhat a nagyközönség. A németalföldi mester különleges világát megelevenítő, a késő középkor szellemi és vizuális kultúráját megidéző bemutatón a művész teljes festői életművének közel felét, tíz saját kezű festményt – köztük a bruggei Utolsó ítélet-triptichont, A bolondok hajóját (Párizs, Musée du Louvre), a Királyok imádását (New York, Metropolitan Museum of Art), a Szent János Patmosz szigetént (Berlin, Gemäldegalerie) vagy az Ecce Homót (Frankfurt, Städel Museum) – állít ki a múzeum.

A nagyszabású kiállításra mintegy félszáz köz- és magángyűjteményből érkeztek remekművek, többek között a New York-i Metropolitan Museum of Art, a párizsi Musée du Louvre, az amszterdami Rijksmuseum, a londoni The National Gallery, a Los Angeles-i J. Paul Getty Museum, a The Morgan Library & Museum, New York, vagy a madridi Museo Nacional del Prado kölcsönzött alkotásokat a budapesti bemutatóra.

A kiállítás azokat az örök emberi témákat járja körül, amelyeket Bosch oly eredeti módon, enigmatikus képi nyelvezettel fogalmazott meg a művein: az erény és a bűn közötti választás, a hit és az igazság kérdései, a vágyak korlátlan megélése és féken tartása vagy az emberi lét szellemi minőségének kérdése. A mester saját kezű festményei és rajzai mellett a kiállításon az életmű előzményeihez kapcsolódó alkotások, továbbá műhelyének és követőinek legjellegzetesebb remekművei is láthatók.

A Bosch-tárlatot – amely hétvégenként, szombaton és vasárnap hosszabbított nyitvatartással, reggel kilenc órától este hét óráig várja a látogatókat – számos program kíséri, tárlatvezetésekkel, előadásokkal, filmvetítésekkel várja a látogatókat a múzeum.

