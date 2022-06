Már február végére elolvadt az idei, jellemzően 6-12 százalékos áremelések hatása a közétkeztetési piacon, ahol már a múlt év végén 17 százalékos költségnövekedést érzékeltek a szereplők egy szakmai felmérés szerint. Az idei évbe emiatt már eleve a szükségesnél kisebb árkorrekcióval fordultak a vállalkozások, amelyek az időközben kirobbant háború hatásával is gyorsan szembesültek - nyilatkozta a VG-nek Sáfár Ferenc, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) közösségi étkeztetési szekciójának vezetője. Nem titkolta, hogy

már tavasszal 30 százalék körüli áremelés lett volna szükséges és indokolt,

ami azóta történt az élelmiszer- és energiapiacon, az olyan mértékű önköltség növekedést hozott, hogy az egyes cégeket már veszteségbe taszított. A szerencsésebbek, azaz a nagyobb, több lábon álló vállalatok esetében “csak” a nyereség nagy részét vagy egészét zabálta fel a brutális drágulás.

Kivételesen senki sem vitatja, hogy jelentős áremelésekre van szükség, hiszen mindenki a saját pénztárcáján is érzékeli a drágulást az élelmiszerüzletekben, látja azt is, hogy mennyivel emelkedtek az éttermi árak, és az infláció is átlépte májusban a 10 százalékos lélektani határt. A látható, illetve érzékelhető drágulás együttes hatása jelentősen meghaladja a közétkeztetők által érvényesíteni kívánt áremelés mértékét. Ez optimálisan minimum 30 százalék lenne ősztől, de ennyit az önkormányzatok többsége nehezen vagy nem tud kigazdálkodni már. Egyelőre - mint azt Sáfár Ferenc elmondta - átlagosan 20 százalék körüli áremelés lehetősége körvonalazódik, az eddigiekhez hasonlóan nagy eltérésekkel, régióktól, önkormányzatoktól függően 15-30 százalék közötti szórással.

Ősztől egy iskolai ebédért teljes áron 800-900 forintot, így a szülőknek az eddigi 400-500 helyett legalább 100 forinttal többet kellene majd fizetni a jelenlegi becslések szerint.

Kérdés, hogy pontosan kinek, mert teljes árat egyetlen szülő sem fizetett, jellemzően a menzai étkezés árának felét az önkormányzatok térítették meg a közszolgáltatási szerződés alapján az étkeztető cégeknek. Átlagon felüli menzai áremeléssel szembesülhetnek ősszel azok a szülők is, akiknek a gyerekei a különösen nehéz helyzetben lévő önkormányzatok intézményeiben étkeznek, ott, ahol várhatóan csökkenni fog az önkormányzati hozzájárulás mértéke.

Pengeélen táncolnak a kalkulációk készítésekor a partnerek, mert közös cél, hogy az áremelés ne legyen riasztó mértékű, és az étlapokat is úgy tudják összeállítani, hogy azokra egészséges, finom és népszerű fogások kerüljenek - szögezte le Sáfár Ferenc. A kiélezett helyzetben felértékelődnek a megbízható, korrekt beszállítói kapcsolatok, a közétkeztetési piac működőképességének megőrzése ugyanis most is kizárólag közös teher- és felelősségvállalással elképzelhető.

A új gazdasági helyzetet még mindenki csak kóstolgatja, ráadásul ezen a piacon korlátozott a lehetőség a közbeszerzési szerződések ár-felülvizsgálatára, noha sok ismeretlenes egyenletből kell pontos összegeket kihozni az őszi menük árára.

Aggasztó, hogy mi lesz a háború miatt az őszibúza- és gabona-árfolyamokkal, és meddig tartható az üzemanyagok ársapkája, aminek a levétele a szállítási költségeket nyomná meg azonnal 60 százalékkal - érzékeltette a bizonytalansági tényezők súlyát Sáfár Ferenc.