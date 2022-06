Az OMV pénteken 11 órától szintén 50 literre korlátozta a magyar rendszámos járművekbe a kisnyomású kútoszlopokon egyszerre tölthető üzemanyag mennyiségét – írta a vezess.hu.

Az 50 literes maximális mennyiségre vonatkozó szabály alól csak a prémium üzemanyagok jelentenek kivételt. Kannába kizárólag piaci áron lehet tankolni az OMV-nél, hasonlóan a MOL új szabályához. Ugyanakkor az OMV azt is írta, hogy egyes töltőállomások a fentiektől eltérő korlátozásokat is alkalmazhatnak – van, ahol már most 50 liternél kevesebbet lehet tankolni.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Lapunk beszámolt a MOL mai lépéséről, amely arról szól, hogy naponta maximum 50 liter benzint tankolhatrnak az autósok a kúthálózatukban. Megírtuk, a MOL lépését az indokolhatja, hogy nemrég kiderült: júliusban és augusztusban üzemanyaghiány várható Magyarországon.

Ezekben a hónapokban az aratás miatt a mezőgazdaság is a szokásosnál többet fogyaszt, miközben az OMV schwechati üzemében történt baleset okán kevesebb üzemanyag érkezik Magyarországra, illetve a MOL százhalombattai finomítójában is tűz ütött ki másfél hete.