A kelet-közép-európai régió minden országában (Magyarország, Csehország, Lengyelország, Románia) több mint 90 százalékra nőtt az utazási kedv 2021-re. Az egyéni szervezésű belföldi utazásra való hajlandóság 7–18 százalékkal ugrott meg. Változott a preferált szállástípus is: a koronavírus-járvány miatt a hotelek és szállodák helyett többen keresik a különálló, magánapartmanokat és vendégházakat.

A növekvő szállásárak, a globális infláció és a szomszédságban dúló háború ellenére a turizmus visszatér a növekvő pályára a régióban.

Két év Covid-zárás után 2022-ben tízből kilenc ember szeretne utazni, többnyire a régión belül – összegezhetők a Szallas Group, a Google, a Previo és a D-EDGE első alkalommal tartott közös, a kelet-közép-európai régió turizmusának jövőbeli lehetőségeiről és kihívásairól tartott webináriumán elhangzottak.

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Egyre fontosabb a digitalizáció

A Szallas Group vezérigazgatója, Szigetvári József az online szálláskeresési szokások változásait a Nielsennel közösen végzett legfrissebb regionális kutatásuk alapján ismertette. A kelet-közép-európai turizmus az online foglalások felé tolódott el, 2014 és 2022 között az online bruttó foglalási érték aránya belföldön 27 százalékról 56-ra, a beutazó turizmus szegmensében pedig 40-ről 65-re nőtt.

Becsléseink szerint 2026-ra az online bruttó foglalási érték aránya belföldön az idei 56 százalékról 63-ra, a beutazó turisztikai szegmensekben pedig a 2022-es 65-ről 97-re nő – mondta a vezérigazgató.

Mit keresnek az utazók?

A három évvel ezelőtti szint fölött vannak az idegenforgalmi és szálláskategóriás belföldi keresések a teljes régióban, a turizmus visszaállt növekvő pályára Moldován Anna, a Google iparági menedzsere szerint. Kelet-Közép-Európában 41 százalékkal nőttek idén március és április között a február végi (az orosz–ukrán háború kezdetekor tapasztalt) jelentős visszaesést követően. A Google szakértője megemlítette a régió legnépszerűbb úti céljait is a Google-keresések alapján.

Magyarországon a Balaton a legnagyobb nyertes, Csehországban pedig egyre inkább a turisztikai látványosságokat keresik. Lengyelországban az agroturizmus iránti kereslet mutat növekvő tendenciát.

Az egyéni utazásokat most a fokozott kiszabadulási vágy hajtja, menni és bepótolni az elveszett időt, a többéves otthonlét során elhalasztott üdüléseket.

Az ukrajnai háború újabb aggodalmakat szül, így 2022-nek kettős arca van, hiszen az optimizmus és a bizonytalanság egyszerre van jelen. Vélhetően az idén tovább nő a régió országaiból a keresztirányú utazások száma

– magyarázta a Google szakértője. A kelet-közép-európai régióban a turisták újra merik az utazásaikat előre tervezni. Erről Pavel Kotas, a Previo szállodaiszoftver-vezérigazgatója és alapítója beszélt, kiemelve, hogy míg 2021-ben 18 százalékkal csökkent a foglalási időablak a pandémia bizonytalansága miatt, addig az idén ismét már 5 százalékkal hosszabb. Ígéretesnek tűnik a főszezon (július–augusztus) foglaltsági trendje, hiszen a május 30-a előtti nyári foglalások aránya a nyáron realizált összes vendégéjszakán belül valószínűleg Csehországban, Magyarországon és Lengyelországban is meghaladja a 2019-es eredményeket.

Fotó: Bach Máté / Magyar Nemzet

Elkerülhetetlen az áremelés

„A kereslet növekedése miatt az árak még az utolsó pillanatokban is nőhetnek, annak ellenére, hogy a szállásadók tartanak a túlzott emeléstől. Félelmük nem alaptalan, hiszen az infláció miatt az emberek elkezdhetik áthúzni a kevésbé szükséges kiadásokat, beleértve az utazásokat is. Ugyanakkor a szállásadók árrései a költségnövekedés miatt csökkennek, ezért megkerülhetetlen az emelés. Így jobb árakat kaptak a korán ébredők, szemben az utolsó pillanatban foglalókkal” – nyilatkozta Pavel Kotas.

Regionális szinten megduplázódott a foglalási volumen 2021-hez képest, és a foglalások fellendülnek a belföldi és a beutazószegmensben is.

Erről Gregor Halek, a D-EDGE kelet-közép-európai ügyvezető igazgatója beszélt, megerősítve a többiek megállapításait.

Miközben a belföldi turizmus továbbra is erős, a beutazó turizmus 2021-től ugrásszerűen növekszik. Különösen most, hogy a vállalati utazások is kezdenek visszatérni, és mérséklődnek a nemzetközi korlátozások – tette hozzá.