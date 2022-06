Egyre kevesebb az aktív koronavírus fertőzött Magyarországon

A koronavírus halálos áldozatainak száma Magyarországon ezzel 46 571 főre emelkedett. A járvány kezdete óta 1 921 486 Covid fertőzöttet igazoltak idehaza, jelenleg az aktív fertőzöttek száma 21 821 fő.

292 koronavírus fertőzöttet ápolnak kórházban, akik közül 8-an vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 238-an vannak.

Eddig 6 410 533 főt oltott be a vírus ellen, a második oltást pedig 6 197 127 fő vette fel. 3 879 935-en már a harmadik oltást is megkapták és 301 588 negyedik oltást adtak be eddig.

A kormány továbbra is biztosítja a koronavírus elleni vakcinát a lakosságnak a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a gyermekorvosoknál. A kórházi oltópontokra keddenként és péntekenként lehet menni időpontfoglalással.

Péntekenként pedig oltási akciónapot is tartanak, amikor reggel 7 és este 19 óra között akár időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra.