A várakozásoknak megfelelően 30 bázisponttal emelt az egyhetes betét kamatán a Magyar Nemzeti Bank (MNB),

amely így 6,45 százalékról 6,75 százalékra emelkedett. Az emelés és annak mértéke azért nem meglepő, mert miután a jegybank a legutóbbi, szerdai ülésén 50 bázispontos alapkamat-emelésről döntött, Virág Barnabás alelnök pontosan ezt a lépést vetítette elő. Többször hangsúlyozta, az egyhetes betéti kamat növelését továbbra is az eddigi havi ütemben és mértékben folytatja a jegybank, a szigorú monetáris politika fenntartása indokolt. A szakember józan számítások szerint úgy véli, az év második felében is folytatódik a szigorítás, egészen addig, amíg az inflációs kilátások nem stabilizálódnak a jegybanki célon.

Fotó: Shutterstock

Az MNB-nek régóta feltett szándéka, hogy a novemberben szétválasztott két eszközt, tehát a most 5,90 százalékos alaprátát és az egyhetes betét kamatát újra összezárja. Azt, hogy erre pontosan mikor kerülhet sor, nem tudni, különösen, hogy az orosz–ukrán háború és a globális inflációs sokk ezt az időtávot jelentősen kitolta. Virág Barnabás is megerősítette, hogy a tervezettnél később, az év második felében következhet be ez a folyamat.