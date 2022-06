Magyarországon is bevezetik az Európai Parlament vagyonnyilatkozati rendszerét, amely lényegében megegyezik a német szabályokkal is – jelentette be Facebook-oldalán Kocsis Máté.

A politikus szerint sok bírálat érte hosszú évek-évtizedek óta a magyar vagyonnyilatkozati rendszert, ezért függetlenül attól, hogy ezek megalapozottak-e vagy sem, érdemes változtatni.

Kocsis Máté szerint az EP-ben használt szabályokat szóról-szóra beépítve a magyar jogba segíthet elkerülni a nmezetközi viták egy részét. Felhívta a figyelmet arra, hogy ugyanezt a rendszert használják többek között Németországban is.

A most benyújtott javaslat az országgyűlési képviselőkre és a rájuk vonatkozó törvény alapján meghatározott vagyonnyilatkozat tevőkre vonatkozik, de még az idei évben minden egyéb, külön ágazati jogszabályban felsorolt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá eső személy (például polgármesterek és önkormányzati képviselők) esetében megalkotják ugyanezen szabályokat.