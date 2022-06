Huszonhat európai ország lakhatási körülményeit vizsgálta a Compare the Market Australia ár-összehasonlítással foglalkozó cég.

Magyarország az élmezőnyben végzett, a lakástulajdonosok 91,3 százalékos arányával a harmadik helyezést érte el a rangsorban.

A tanulmány készítői az átlagos négyzetméterárakat és a havi bérleti díjakat is figyelembe vették.

Fotó: KALLUS GYORGY

Az első helyen Románia végzett, ahol a lakosság 96,1 százaléka rendelkezik saját tulajdonnal, a második helyezést Szlovákia érte el 92,3, a sorban a harmadik fej fej mellett Magyarország és Horvátország 91,3, míg az ötödik helyen Litvánia áll 88,6 százalékkal.

A kutatásból egyértelműen kiderül, hogy a közép-európai régióban sokkal jelentősebb a magántulajdon birtoklása iránti igény, míg Nyugaton népszerű a bérlési kultúra is.

A négyzetméterárak a top ötös listában viszont Magyarországon a legmagasabbak, átlagosan 2250 eurós értékkel számolva.

A bérleti díjak is borsosak, ám ebben Szlovákia és Litvánia megelőzi a magyarokat, nálunk átlagosan 453 euróért vehető ki egy lakás.

A lista végén Németország kullog, ahol a lakosságnak mindössze a fele, 50,4 százalékuk rendelkezik saját lakással.

Visszafelé haladva Ausztria, Dánia, Franciaország és Svédország követik a rangsorban.

Hannah Norton, a Compare the Market szóvivője az eredmények értékelése kapcsán elmondta: a legdrágább megélhetésű országokban és ahol nagyon magasak az albérletárak, ott az emberek nehezebben jutnak saját ingatlanhoz, mivel a keresetük nagy részét elviszi a bérlés, és nem tudnak eleget félretenni a lakásvásárláshoz, ezért hosszú ideig a bérleményben ragadhatnak. Megjegyezte: a lakástulajdonosok aránya és az ingatlanárak között is van összefüggés, Romániában a legkedvezőbb most ingatlant venni, míg Luxemburgban, a 11 364 eurós négyzetméterárak már-már megfizethetetlennek számítanak.