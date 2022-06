Már csak 26-an maradtak bent az Európai Űrügynökség és a HUNOR program szigorú szűrővizsgálatain, amelynek végeredményeként a tervek szerint 2024-ben magyar űrhajós juthat el a Nemzetközi Űrállomásra. A mintegy 100 millió dolláros program során kiválasztják az űrben megvalósítandó tudományos projektet, illetve azt a magyar kutatóűrhajóst, aki a tervek szerint 2024-ben elindulhat a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) egy hozzávetőlegesen egyhónapos küldetésre.

A közel ötezer érdeklődőből 244 fő adott be érvényes jelentkezést január 31-ig a HUNOR - Magyar Űrhajós Programra, az első értékelést követően pedig 100 fő, 86 férfi és 14 nő jutott tovább a kiválasztási folyamatban, onnan pedig a csapat mintegy fele a következő szűrőhöz. Mostanra 26-an maradtak, köztük van Schlégl Ádám egyetemi tanársegéd, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Ortopédiai Klinika klinikai szakorvosa is, akinek motivációi között az elvégzendő kísérleteket, az azokban rejlő tudományos potenciált, valamint a gyermekkorból hozott, máig kitartó kalandvágyat is megtalálni – olvasható a Pécsi Tudományegyetem honlapján.

Fotó: Koszticsák Szilárd

A folytatásban fizikai és egészségügyi felmérés zajlik majd, ehhez be is kellett nyújtanunk egy repülőorvosi alkalmassági igazolást. Ennek a felmérésnek az első része Magyarországon zajlik, szeptembertől pedig Németországban, és az ősszel eredményt is hirdetnek.

A HUNOR programba jelentkezetteknek ezután még több stáción kell sikerrel szerepelniük, egészen addig, míg két fő nem marad közülük: egy űrhajós és a tartaléka, akiket a program honlapja szerint egy durván féléves képzés vár majd az Amerikai Egyesült Államokban, Houstonban, amelyet az Axiom Space Inc. szervez. Ennek keretében szimulált körülmények között készítik fel az űrrepülésre és a Nemzetközi Űrállomáson való tartózkodásra. A kijelölt űrhajós ezen felül részt vesz a küldetés szempontjából elengedhetetlen speciális képzéseken is szintén az Axiom Space Inc. és a NASA kiképzőközpontjaiban.