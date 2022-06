Amint a vízállás lehetővé teszi, 2 új személyszállító hajó, és egy új komp is megjelenik a Balatonon. A Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója, Veigl Gábor a VG podcastnak azt mondta, már az idei szezonban szolgálatba állhattak volna a járművek, de mind a Balaton, mind pedig a Sió alacsony vízállása nem tette lehetővé, hogy a hajók biztonságosan megérkezzenek Komáromból Siófokra.



Nagy szükség van a hajópark cseréjére, ugyanis a társaság nemcsak élményhajózást – sétahajózást biztosít a turistáknak, hanem a térség közlekedésének is egyre aktívabb szereplőjévé szeretne válni. Ehhez pedig a szolgáltatás színvonalának emelése mellett az átkelési menetidőket is rövidíteni kell. Veigl Gábor szerint míg most 55 perc a Siófok-Balatonfüred hajóút hossza, azaz 12 kilométer/órás átlagsebességgel haladnak a hajók, az új vízijárművek 18 km/h sebesség mellett 40 percre rövidítik le az utat. Ez nemcsak az utazóközönségnek jó, hanem sűrűbb menetrend tervezését is lehetővé teszi a társaság számára.