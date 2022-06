Korszerűsítettek harminc FLIRT motorvonatot - közölte a MÁV szombaton. A hatvan régebbi, piros FLIRT motorvonat közül harminc már nemcsak az új, egységes színvilágot kapta meg, hanem a fejlesztésnek köszönhetően a vonatok műszaki színvonala is megegyezik az újabb, kék-fehér festésű, azonos típusú, de bizonyos részegységeiben modernebb gyártmányokkal - tudatta a vasúttársaság.

Fotó: Fotó: MÁV-START

A felújított motorvonatokban korszerűbb lett az utastájékoztató-rendszer, laptopok, mobiltelefonok töltéséhez használható dugaszoló aljzatokat és USB-töltőket szereltek be az ülések mellé, továbbfejlesztették az ajtóknál beszerelt mozgássérült-emelőket, a mosdók belső felületét graffiti- és karcálló fóliával fedték be, a vakok és gyengénlátók egyértelmű eligazodása és tájékoztatása érdekében pedig Braille-írásos szövegeket helyeztek el a fedélzeten.

Fotó: Fotó: MÁV-START

Az utasbiztonság fokozása érdekében korszerűsítették a videós térfigyelő rendszert is, a képminőség javulása mellett a készülékek éjjellátó funkcióval is rendelkeznek már - tették hozzá. A MÁV közleménye szerint a további FLIRT járművek belső átalakítása 2023 szeptemberéig fejeződhet be, a vonatok külső átalakítása pedig 2023 végére készülhet el.