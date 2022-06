Bor, zene, boldogság jeligével idén rendezik meg másodszorra a BOLDOGkisfalud Fesztet, amely június 24–26. között lesz Bodrogkisfaludon. A település Tokajtól hét kilométerre fekszik, a Bodrog partján, a Tokaj-Bodrogzugi Tájvédelmi Körzet szomszédságában.

Az ezerlakosú faluban példaértékű a vállalkozások közötti összetartás.

A fesztivál ideje alatt minden út a Petőfi utca felé vezet, ahol sétatávolságra helyezkedik el a három fő rendezvényhelyszín: a Kisfalucska Udvarház & Bisztró, a Bodrog Borműhely és a Seven Hills Distillery.

A fesztivál főszervezője és a Kisfalucska Udvarház & Bisztró házigazdája, Juga Péter vezetett körbe minket a településen és az állomásokon. A koncertek főként a Kisfalucska udvarán lesznek, amely egyúttal szálláshelyet is kínál, komplett rezidenciák bérelhetők. Az étkezésről a ház világot látott séfje gondoskodik, aki annyira ügyel az alapanyagok minőségére, hogy kizárólag helyi termelőktől szerzi be őket. Még a fűszereket is a konyhakertből rakja a tányérra, ez megmagyarázza, hogy miért lepi be mentaillat az egész udvart. A Kisfalucskában autentikus vidéki hangulat uralkodik, a tornácra kiülve a vendég megnyugvásra lel, és újra rácsodálkozhat a természet szépségeire. Gólyákból különösen sok van a környéken. Esténként pedig a hely igazi közösségi térré alakul át: gyakran rendeznek borkóstolókat, kemencés pizzasütéseket és grillvacsorákat, most a fesztivál fogja felpezsdíteni a napokat.

A kulináris élményeket tíz borászat kínálata és a térség legjobb gasztroműhelyei biztosítják.

Fotó: Légyneksem Art Studio

Elfogadta Bodrogkisfalud meghívását a híres brit The Doors Alive zenekar. Először játszanak Magyarországon, ők lesznek a nagyszínpad headline sztárvendégei.

A házigazda Juga Péter is dobol, és kiválóan hasznosítja a zenészkörökben meglévő kapcsolatrendszerét – ami jól jött a szervezéskor –, sőt saját zenekarával, a Rat Roddal is fellép. Magyar fronton is erős lesz a felhozatal, a Lovasi András nevéhez fűződő Kiscsillag is koncertet ad a Kisfalucskában. Az erdélyi magyar Teddy Queent is sokan várják. A rock’n’roll rajongói mellett a jazz, a reggae, a rockabilly és a funky kedvelői is táncra perdülhetnek egy pohár itallal a kezükben, és még kertmozi is lesz.

A Tokaji borvidéken kiváló pezsgőket, gineket és söröket is lehet kóstolni.

A Bodrog Borműhely Toszkánára emlékeztető miliővel várja vendégeit, Hajdú János és Farkas Krisztián birtokán a megújult épületegyütteshez medence is tartozik. A Kisfalucskához hasonlóan ők is saját lakrészekben gondolkodtak, amelyekben a hálószoba és a fürdőszoba mellett már jól felszerelt konyha is van, a pandémia óta egyre nagyobb igény mutatkozott erre. Kínálatukból kiemelkedők az aszúk, az édes borok és a könnyed pezsgők.

Fotó: Légyneksem Art Studio

A szomszédban működik a Seven Hills Distillery whisky- és ginlepárló is, ahol a hat nemzetközi versenyen világelső Tokaj Gin készül.

Külföldi megrendelőik száma is gyarapodik: exportálnak Ausztráliába, Angliába, Ausztriába és Hollandiába. Évről évre fejlesztenek, 2024-re egy whiskycsaládot terveznek a piacra dobni – árulta el Mészáros-Komáromy Dénes tulajdonos.

A fesztiválon lesz alkalom megkóstolni a tokaji BAZ Beer kézműves söröket is. Hlavács József, a sörfőzde vezetője elmondta, hogy évente negyvenezer liter sört értékesítenek. A tokaji sörökért országszerte kapkodnak a kereskedelmi egységek, és a fővárosi szórakozóhelyek is rendelnek belőlük.

Tavaly 1100 vendég látogatott el a BOLDOGkisfalud Fesztre. A legtöbben Miskolcról, Budapestről, Debrecenből, Nyíregyházáról, Sátoraljaújhelyről, Mezőkövesdről és Szolnokról érkeztek.

Idén már 1500-2000 résztvevőre számítanak.

A rendezvény a növekvő érdeklődés mellett is emberléptékű és családias marad. A fesztiválozók sátorhelyeket is foglalhatnak az erre külön kialakított területen. Az aktív pihenésre vágyók könnyen feltalálhatják magukat a Bodrog és a Zemplén ölelésében. Nagyon kellemes a hajókázás a vízen, használható a multifunkcionális sportpálya, és lesznek kalandtúrák is, a hegyek-dombok és a szőlőültetvények lenyűgöző látványt nyújtanak.