Érezhetően javulhatnak az ellátási nehézségek az év második felében, a nyári hónapokban már látványosan növekedhet az ipar teljesítménye

– mondta a VG-nek Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője. A szakértő azzal számol, hogy a csiphiány fokozatos enyhülésével a nettó export és a külkereskedelem mérlegében már rövid távon pozitív változás várható. Áprilisban ugyanakkor még nyoma sem volt az ipar helyreállásának, mindössze 3,1 százalékkal bővült, a járműgyártás pedig még ennél is csapnivalóbb teljesítményt produkált, 7,1 százalékkal esett vissza éves szinten. A májusi havi adatokat holnap közli a Központi Statisztikai Hivatal, egyelőre nem túl erős hónap ígérkezik a BMI-adatok alapján.

Az elemző szerint a következő hónapokban viszont már javulás várható. Emlékeztetett:

tavaly ilyenkor egymás után álltak le a nagy hazai autógyárak, idén ilyenről nincs szó, ha nem is működnek három műszakkal, de a termelés folyamatos, már csak a bázishatások miatt is erősödhet az ipari kibocsátás.

A jegybank júniusi inflációs jelentése szintén azt jósolja, hogy a beruházások és a fogyasztási dinamika lassulásával egy időben fokozatosan bekapcsolódhat a növekedésbe az ipari termelés és a nettó export.

Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

Még akkor is igaz ez, ha eközben egyre több jel utal a felvevőpiacainkon közelgő recesszióra. Suppan Gergely szerint a külső környezet romlása esetén a kereslet visszaesése legfeljebb a jövőbeni kilátásokat ronthatja, a rövid távúakat biztosan nem, ugyanis továbbra is bődületes lemaradásban vannak az autógyárak, még mindig a korábbi megrendeléseket teljesítik. Ezt mutatja az is, hogy áprilisban a járműipar megrendelésállománya 29 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel ezelőtt. Az elemző szerint idén 5 százalék körül alakulhat az ipari termelés, és jövőre is ezen a szinten ragadhat, bár itt felfelé mutató kockázatok vannak a kapacitásnövelő beruházásoknak köszönhetően.

Ha megszűnnek a kínálati problémák, akkor van esély arra, hogy az export ismét magára találjon, amit támogat, hogy rengeteg kapacitásnövelő beruházás fog idén és jövőre kifutni

– mondta a VG-nek Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Szerinte önmagában a nettó export már attól javulni fog, hogy fékeződik a fogyasztás és a beruházások dinamikája, mivel mindkettő jókora importigényt támaszt.

Még mindig az eddig nem teljesített megrendelésekkel kell foglalkozni akkor is, ha oldódnak az ellátási korlátok, miután tetemes, fél- másfél éves a csúszás ahhoz képest, ami a Covid előtt volt jellemző.

Virovácz Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi forgatókönyvek – ilyen a jegybank jelentése is – alapvetően még nem számolnak a külső kereslet teljes lenullázódásával, miután az amerikai gazdaságban az idei és a jövő évre is még mindig reál-GDP-növekedési várakozás van érvényben. Ez az alappálya, amelyben még nincs benne a recesszió. „Ha egy globális recesszióba csúszunk bele, akkor nincsen értelme a kapacitásnövelésnek” – mutatott rá, hozzátéve, hogy az utóbbi csak egy lehetőség, mivel ha nincs megrendelés, akkor nem tud teljes kapacitáson pörögni az exportunk.