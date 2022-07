Havonta 10 százalékos drágulás volt az idei első fél évben a magyarországi papíriparban, ahogy a tavalyi év második felében is, valószínűsíthető, hogy most tetőzik az áremelkedés, és a következő hónapokban már jóval szerényebb lesz a drágulás üteme – mondta a VG-nek Orgován Katalin, a Pátria Nyomda Zrt. vezérigazgatója. Összességében viszonylag jó fél évet zárt az ágazat, a nyomdai termékek iránti kereslet az áremelkedés ellenére sem csökkent, meglátása szerint a jelenlegi inflációs környezetben mindenki elfogadóbb a drágulásokkal szemben.

Drága lesz a beiskolázás

A gyermeket nevelő családok drága iskolakezdéssel számolhatnak,

a füzeteket és egyéb papíripari termékeket 40-50 százalékkal drágábban tudják majd megvásárolni, mint az év elején, és a nem papír jellegű irodaszerek esetében is 30 százalékos áremelkedéssel lehet számolni.

Ennek oka, hogy főként importtermékek tartoznak a kategóriába, amelyeket az árfolyamváltozás és a szállítási költségek emelkedése is érint.

A szakember elmondása szerint csökkentek az alapanyag-ellátási problémák a piacon, valamennyivel rövidültek a szállítási határidők is. Az ofszetpapír (mázolatlan, könyvekhez, használati utasításokhoz használt papír) ára nőtt legjobban az elmúlt időszakban, és a kereslet is emelkedett iránta, míg a műnyomó (magazinokhoz, marketingkiadványokhoz használt) papír iránt némiképp visszaesett a kereslet, így némi árkorrekció is tapasztalható.

Fotó: Lang Róbert

A papír drágulása mögött több ok húzódik, egyrészt a járvány alatt ugrásszerűen megnőtt az online rendelések száma, s ezzel együtt a csomagolóanyagok iránt is óriási lett a kereslet. Továbbá egyre több országban száműzik az egyszer használatos műanyagokat, amelyeket sok esetben papírtermékekkel váltanak ki. Ezenfelül nőttek a kínai szállítási költségek, ezért kevesebb import érkezik onnan, ami bizonyos termékek esetében átmeneti hiányt okozott, és az onnan érkező import kiesését európai beszállítóktól kellett pótolni. Az orosz–ukrán konfliktus csak tovább rontotta a helyzetet, ugyanis Ukrajnából több segédanyag, cellulóz és fa is érkezett az ágazatba. Mivel a papír és annak alapanyaga importtermék, a forint-euró árfolyam is elkerülhetetlenül érinti a szektort, és mivel a nyomdaipar erősen energiaigényes, az energiaárak is közrejátszanak a drágulásban.

A Pátria Nyomda működése stabil, jó a likviditása, és megvan a szükséges nyereségtartalom, még ha szerény is, és egyelőre úgy tűnik, nagyjából ez elmondható a magyarországi nyomdaiparra is, nincs nagy átrendeződés, viszonylag stabil a piac

– emelte ki Orgován Katalin. A béremelések és a munkaerőhiány a legnagyobb probléma most az ágazatban – mondta –, sokan elhagyják a pályát.

A szakember szerint az év második felében még lesz drágulás a nyomdaiparban, de elsősorban nem a cellulóz vagy a papír miatt, hanem az energiaár- és az árfolyamváltozás miatt. Az ofszetpapírok és a kartonok iránt továbbra is nagyobb lesz a kereslet, mint a kínálat, és az inflációval együtt a nyomdaipari termékek ára is nő, még ha szerényebb ütemben is, mint az első fél évben.