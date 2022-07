A Balaton vizének hőmérséklete érzékelhetően váltakozik a felszín alatt, ezt különösen a déli part mentén lehet érzékelni, ahol a vízben sétálva is megtapasztalható, hogy az egyik lépésnél még melegebb a víz, a következőnél már hűvösebb. Cholnoky Jenő geográfus Balaton című művében arról ír, hogy nem hisz azokban a teóriákban, amik a tó alatt húzódó vízforrásokról szólnak. Vannak olyan elképzelések, hogy a Balaton alatt húzódó forrásokból víz szivárog fel a tóba, ezek a szivárgások okozzák a foltokban hűvösebb vizet. Vannak olyanok, akik még a talajból felcsapó víz szivárgást is érezni vélték.

Cholnoky szerint azonban nincs szó föld alatti vízforrásokról, a Balatont véleménye szerint csakis a belehulló csapadék és a bele torkolló patakok táplálják.

Fotó: Shutterstock

A Berek.hu arról ír, hogy a híres geográfusnak részben igaza volt, de mint írják valóban vannak pontok, ahol a talajból felfelé szivárgó víz érkezik a tóba.

A Balaton környékén sok vízforrás található és ezekből a nyugati és az északi partnál valóban szivárogott fel víz, azonban néhány éve ezek a források látszólag eltűntek

– erről az Indexnek beszélt Tóth Viktor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. A kutató maga is talált korábban ilyen forrásokat, amik általában nagyon gyenge vízhozamú, karszteredetű artézi vizek, illetve a belefolyók föld alatti szivárgásai. A leginkább úgy lehet megtalálni ezeket a forrásokat, hogy meg kell figyelni, hogy télen melyik pontokon fagy be nehezebben a víz. Ezeken a pontokon a forrásvizek magas szén-dioxid tartalma miatt lassabban fagy be a tó. A kutató elmondta, hogy az utóbbi években ezek a mederforrások eltűntek, főként az aszályos időszakok és a part menti kútforrások miatt.

Akkor mi okozza a hűvösebb foltokat a vízben?

A válasz meglehetősen egyszerű, mégis nagyon nehezen észrevehető. A tómeder homokos talaja nem egységes színű, vannak világosabb és sötétebb részei. A színek fontos szerepet játszanak a beeső napsugarak elnyelésében.

A sötétebb területek jobban el tudják nyelni a napból érkező infravörös fényt,

így pedig jobban felmelegítik a felettük húzódó vízoszlopot, mint a környező világos részeken.

Amiatt, hogy a mederforrások eltűnnek nem kell aggódni. Ezeknek a vízhozama meglehetősen alacsony volt, a tó élete szempontjából elhanyagolható mennyiségű víz érkezett a tó feneke alól. A Balaton a hiányukkal együtt sem fog kiszáradni.