Mintegy 800 kilométernyi útvonallal egészült ki a 206 kilométeres Balatoni Bringakörút, aminek környékén egy európai uniós projekt keretében feltérképezték, és weboldalra, valamint mobil applikációra költöztették az elérhető attrakciókat és a szolgáltatókat. A BalatonBike365 olyan sikeres, hogy máris tervben van országos kiterjesztése is.

Elkészült és már csaknem ötezren le is töltötték a Balatoni Bringakörúttól eltávolodva a környéken 800 kilométernyi útvonalat, valamint 2800 szolgáltatót feltüntető mobiltelefonos applikációt, a BB365-öt.

Fotó: Varga György / MTI

A Balatonbike365 weboldal elkészítését előzetesen mintegy ezer kilométernyi út bejárása és tesztelése, több mint négyezer tájékoztató tábla kihelyezése és a Balaton 15-20 kilométeres sávjában 2800 szolgáltató és számtalan helyi attrakció feltérképezése előzte meg. A 2019-ben indult munka során egyetlen kilométernyi kerékpárút sem épült, a kerékpáros turizmust az mégis nagyban segíti a projekt a helyi értékek és érdekességek digitalizációja és feltárása révén.

A VG Podcastnak Princzinger Pétertől, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke elmondta, hogy a kerékpáros turizmus fejlődéséhez az infrastruktúra biztosítása mellett a naprakész információval tehetnek a legtöbbet.

Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnökeFotó: Sándor Tünde

A jelenlegi 10 ezer kilométernyi kerékpárút és jól kerékpározható úthálózat 2030-ig 15 ezer kilométerre bővül. Ebben az EuroVelo 6 és az EuroVelo 11 önmagában több mint ezer kilométert tesz ki, az utóbbi Szlovákiánál lép be és Szerbiánál ki az országból, és 520 kilométer hosszan halad a Tisza mellett.

Már Etyeken is túlér a Balatont Budapesttel összekötő kerékpárút, aminek tervezésébe bevonták a belföldi kerékpáros társadalmat. A megkérdezettek többségében nem a legrövidebb és legegyszerűbb, hanem a legszebb tájakon haladó útvonal mellett voksoltak. Így került a nyomvonal Biatorbágy, Törökbálint, Etyek mellé, 90 kilométeren át élmények sokaságát kínálva Balatonfőkajárig, ahol becsatlakozik a Balatoni Bringakörútba.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Már most is végtelenül sokféleképp variálhatók a kerékpáros túrák, amelyek közül egyelőre a tókerülő utak a legnépszerűbbek, a félnapostól a 8-10 napos programok sokaságát biztosítva. Az e-bike megjelenése és térhódítása tovább növeli térben és a célközönség megszólíthatóságában a mozgásteret, a kerékpáros turizmus korosztályi keretei már most is nagyon tágak, a kisgyerekesektől a szeniorokig terjed.

Az alig több mint két hónapos belföldi turisztikai szezon megnyújtásában épp a kerékpározás az egyik kézenfekvő út, ami a tavaszi és az őszi hónapokban plusz öt hónappal tudja megnyújtani a keresletet - hangsúlyozta Princzinger Péter.

A turisztikai szakember elmondta, hogy a covid alatt látványosan sokan fedezték fel a kerékpározást, a városban és a természetben rendszeresen bringázók száma folyamatosan bővül. Mindeközben rengeteg fejlesztés, sok új út épül, és sokat felújítanak, a BB365 applikációhoz hasonló naprakész és teljes körű információs bázist biztosító fejlesztések iránti igény folyamatosan nő. A Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ), a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (MTSZA) által megalkotott balatoni projekt azonban csak akkor lesz hosszú távon is népszerű, ha pontosan és hitelesen informál az év 365 napján. A fejlesztés csak elkészült, de nem ért véget, hiszen folyamatosan ellenőrzini kell, hogy a jelzett szolgáltatások elérhetők-e és hogy az útjelző táblák megfelelő állapotban és mennyiségben segítik a túrázókat.