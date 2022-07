Három-négy millió embert érinthet a rezsicsökkentés módosításának társasházi vonzata, a közös fogyasztás mértéke, illetve tarifaszámítása – közölte a VG megkeresésére a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének (TTOE) tiszteletbeli elnöke, Bék Ágnes.

A társasházak működtetéséhez is szükség van áramra és gázra is, utóbbira elsősorban azokban a házakban, ahol házközponti fűtés üzemel.

Az áram tipikusan a közös területek, lépcsőházak és közös folyosók, pince, teremgarázs, kert világítására, valamint a liftek működtetésére szolgál. Jelentős áramfogyasztók az egyre több társasház teremgarázsába beszerelt e-töltők is.

Fotó: Kallus György/VG

Az autótöltők áramszámlájának elosztását házon belül intézik, de amint kétféle – támogatott és nem támogatott – tarifaszámítás van, nem mindegy, hogy kinek és mennyivel dobja meg a havi összesített fogyasztását az e-töltő. Egy nagyobb rezsikvótával bíró nagycsaládosét, vagy egy átlagfogyasztóét. Utóbbi kérdés akkor sem mellékes, amikor a közös területek világítását, vagy a lifthasználat áramfogyasztását kell esetleg használat szerint, vagy tulajdoni arány alapján szétbontani.

Házközponti fűtés is sok házban működik, ez áramot és gázt egyaránt használ, és miután ezen a fűtési módon egyénileg spórolni senki sem tud, meglehet, hogy az távfűtésnek minősül majd, vagyis rezsicsökkentett árral számlázzák továbbra is. Ez azonban ugyanúgy találgatás, mint jelenleg még bármi, ami a részletkérdéseket feszegeti.

A társasházakban – amennyiben a lakóközösségek közös fogyasztása kiesik a rezsivédelemből – bonyolult számításokkal szembesülnek majd, aminek nyomán a közös költséget is módosítani kell mindenütt. Minden korábbinál fontosabbá válhat a házban működő cégek, különösen az ügyfélforgalommal járó tevékenységek rezsifogyasztásának kérdése is. A lift és lépcsőházi világítás intenzívebb használata miatt lehet eltérő közös költséget kell és lehet alkalmazni, az efféle kérdésekre az szmsz módosításával lehet választ adni.

A Magyar Közlönyre vár az ország

Az új rezsiszámítást éppen az éves közgyűlések időszaka után jelentették be, vagyis várhatóan rendkívüli közgyűléseket kell tartani mindenhol, amennyiben a társasházakra vonatkozóan is módosulnak a szabályok. Egy-két hónapra szükség lesz az új tarifahatárok bevezetése után ahhoz, hogy egyértelműbb legyen a változás mértéke a házakban. Az biztos – tette hozzá Bék Ágnes –, hogy az energiafogyasztást is mérsékelni kell, a megtakarítást eredményező beruházásokról azonban nem dönthetnek egyedül a közös képviselők.

Fotó: Shutterstock

Mindeközben izzanak a telefonvonalak, de senki sincs, aki támpontot tudna adni arra vonatkozóan, hogy a társasházak a továbbiakban milyen áron kapják a gázt és az áramot – mondta Bék Ágnes. Megtudtuk, hogy

a TTOE a pénzügyminiszterhez fordult beadvánnyal a társasházak jogállásának tisztázását kérve.

A katatörvény módosítása miatt ugyanis szükségessé vált az egyértelmű pénzügyminiszteri nyilatkozat, hogy a társasházak magánszemélynek számítanak, amire a NAV 28-as számú információs füzetében is többszöri utalás van az adózás kapcsán. Jelenleg a társasházak bevételeik után magánszemélyként adóznak. Fontos ezt most deklarálni, hiszen a társasházaknak szolgáltató takarítók, gondnokok, kertészek, sőt közös képviselők közül is sokan maradhatnának katás adóalanyok, mindazok, akik csak a lakóközösségeknek számláznak.