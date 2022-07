Nem szűnik az árnyomás Magyarországon, ahogy már előzetesen is sejteni lehetett, júniusban tovább emelkedett a fogyasztó árindex:

a Központi Statisztikai Hivatal péntek reggeli közlése a szerint fogyasztói árak átlagosan 11,7 százalékkal meghaladták az egy évvel korábbit. Egyelőre úgy tűnik, a forint is jól reagált, az inflációs adatok kiszivárgásakor mérsékleten erősödni is tudott, 402 forint alá is benézett.

Bár a VG elemzői konszenzusa 11,5 százalék volt, de így is kisebb meglepetésként értékelhető, hogy havi szinten nem gyorsult tovább az áremelkedés. Májusban 10,7 százalékos volt az infláció, a havi növekedés 1,7 százalékos, ezúttal 1,5 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak havi szinten.

Továbbra is az élelmiszerek drágulnak leginkább

A KSH adataiból az is kiderül, hogy az élelmiszerek ára 22,1 százalékkal emelkedett, ezen belül legjelentősebben a margarin 58,1, a sajt 43,4, a száraztészta 39,9, a kenyér 39,7, a baromfihús 37,1, a tejtermékek 36,5, a tojás 34,3, a péksütemények 31,1, a tej 24,9 százalékkal drágult.

Átlag alatti mértékben, 11,3 százalékkal nőtt a sertéshús ára, a csokoládé, kakaó 6,5, a cukor 5,7 százalékkal került többe. A szeszes italok, dohányáruk átlagosan 7,3, ezen belül a szeszes italok 9,5 százalékkal drágultak. A tartós fogyasztási cikkekért 12,4, ezen belül a konyha- és egyéb bútorokért 20,1, a szobabútorokért 19,7, a használt személygépkocsikért 17,6, az új személygépkocsikért 12,0 százalékkal kellett többet fizetni.

A lakásjavító és -karbantartó cikkek ára 29,6, az állateledeleké 27,0, a testápolási cikkeké 14,8, a járműüzemanyagoké 11,2 százalékkal lett magasabb. A szolgáltatások díja 5,6 százalékkal emelkedett, ezen belül a taxi 26,1, a lakásjavítás és -karbantartás 20,6, a járműjavítás és -karbantartás 15,6, az üdülési szolgáltatás 10,5 százalékkal került többe.

Fotó: fatido / Getty Images

Másfél százalékkal nőttek a fogyasztói árak májushoz képest

Az élelmiszerek 2,9 százalékkal drágultak, ezen belül a margarin 12,7, a rizs 6,6, a sajt 5,9, a tejtermékek 5,1, a baromfihús 4,7, a péksütemények 4,0, a száraztészta 3,7, a tej 3,6, az alkoholmentes üdítőitalok 3,3, a házon kívüli étkezés 3,1, a kenyér 2,0 százalékkal került többe, az idényáras élelmiszerek ára 1,0 százalékkal csökkent. A tartós fogyasztási cikkek ára 1,4 százalékkal nőtt, ezen belül a konyhai és egyéb bútorok 2,9, a szobabútorok 2,4, a használt személygépkocsik 2,2 százalékkal drágultak. A szeszes italok, dohányáruk ára, valamint a szolgáltatásoké egyaránt 0,8 százalékkal nőtt, ez utóbbin belül az üdülési szolgáltatásokért 8,8, a taxiért 3,7, a sport és múzeumi belépőkért 3,0 százalékkal kellett többet fizetni.