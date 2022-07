127 rádióadó adatain alapszik az a kutatás, ami az év legnépszerűbb előadóit és dalait összegezte. A vizsgált rádiók összesen 94 évnyi adást sugároztak 2021-ben, amelynek nagy részét az NMHH is rögzíti. Több mint háromezer dal volt, ami naponta legalább egyszer műsorra került.

A programkategóriák közül leginkább a zenék domináltak. Összesen 45 évnyi zene volt hallható a vizsgált csatornákon.

A teljes zenei felhozatal 157 154 különböző zeneszámból állt.

120 771 szám egynél több alkalommal volt hallható, ezek 54,6 százaléka magyar 45,4 százaléka külföldi alkotás volt.

Az NMHH több mint háromezer olyan zenét regisztrált az év során, amely legalább 365-ször, azaz átlagosan naponta egyszer adásba került. Átlagosan egy zeneszám 3 perc 31 másodperc hosszú és 9,72 éves volt, vagyis

továbbra is a régebbi zenék a leginkább kedveltek.

A teljes zenei kínálatban 1522 külföldi és 1162 olyan magyar előadó szerepelt, akik annyira népszerűek voltak, hogy napi szinten felbukkantak a rádiók műsoraiban.

Fotó: Shutterstock

A magyar zenei toplistát leginkább a pop, a hip-hop és az electronic stílus vezeti, a külföldi lejátszási lista élén a pop mellett szintén nagy teret töltött be az elektronikus zene, viszont kevésbé jelent meg a hip-hop. A legnépszerűbb magyar előadó Rúzsa Magdi volt, akit 57 181 alkalommal játszottak a vizsgált csatornák, őt a Halott Pénz (40.862 lejátszás), a Wellhello (38 265), a Follow the Flow (36 173) és Ákos (26 543) követte. A külföldi előadók közül Ava Max (36 195) volt a legnépszerűbb, a második helyen Dua Lipa (35 003) állt, majd a kanadai The Weeknd (23 928), az angol Ed Sheeran (22 108) és az amerikai Jason Derulo (18 258) alkották a lista első öt helyezettjét.

Az öt legnépszerűbb magyar zeneszám sorban a Compact Disco feat. Hősök - Minden Rendben (9 339), a vallásos műsorokat sugárzó adók által közkedvelt Laudate Kórus - Boldogasszony Anyánk (7 273), a Follow The Flow - Régi Mese (7 105), majd a 2020-ban is toplistás Lotfi Begi X Burai - Háborgó Mélység 2 (6 710) végül Rúzsa Magdolna – Szembeszél (6 635) című dala.

Egészen más a trend a zenei streaming szolgáltatóknál

Hamarosan megjelenik egy tanulmány a Spotify és a YouTube felhasználók kedvenceiről, amelyből néhány adatot már most közölt az NMHH. A Spotify-on a top20-ban egyenlően oszlanak meg a magyar és külföldi előadók. Sokan vannak köztük, akiket a rádiók alig-alig tűznek a műsoraikra. Az első helyezett például Azahria & DESH, akiket 2021 során több mint 12 milliószor streameltek. Ők a rádiók rangsorán a 226. helyen végeztek a magyarok között. Több előadó is van, akiket a rádiók szinte teljes mértékben mellőznek, annak ellenére, hogy Spotify-on milliós elérést produkálnak. Ilyen az 5. helyezett ALEE, akit 3,9 milliószor hallgattak a magyarok az online platformon, a rádiók viszont csak 26-szor tették adásba.

A YouTube-on a magyar előadók sokkal népszerűbbek, mint külföldiek. A legnépszerűbb, 90 millió feletti megtekintéssel G.w.M, aki a rádiókban csupán 79 műsorba szerkesztést ért el. A Nemazalány & Szofi – Üres Szívek dalát játszották le a magyar YouTube-felhasználók a legtöbbször 2021-ben – majdnem 19 milliószor –, míg a rádiós lista 756. helyére került. A rádiós toplistákról ismert Follow the Flow (rádiós lista: 4. hely, Youtube lista: 8. hely), Halott Pénz (r:2, Y:11) és Bagossy Brothers Company (r: 10, Y:17) viszont itt is befutó lett.