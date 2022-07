Nem árulhatók a növényi alapanyagokból készült húshelyettesítők hagyományos húsfélékre utaló elnevezéssel Franciaországban, amely az Európai Unióban elsőként hozott ilyen döntést. A tiltás értelmében a növényi hamburgerhús vagy a vegán darált hús címkéjén egyértelmű jelölésekkel kell eligazítani a fogyasztókat, és nem szabad olyan elnevezésekkel élniük a gyártóknak, amelyek megtévesztők lehetnek.

Korábban már uniós szinten is felmerült a szigorú jelölési elvárás, amely végül lekerült a napirendről. A francia kormány kemény bírálatokat kapott a húsmentes táplálkozást népszerűsítő és a vegán szervezetekről, amelyek a húsipari lobbit sejtik a döntés hátterében.

Fotó: Arne Dedert / DPA Picture-Alliance via AFP

A hagyományos hússal küllemében és ízében egyre inkább egyező, ám állati helyett növényifehérje-alapú termékek népszerűsége megállíthatatlanul nő a fejlett országokban, s a fogyasztásukkal elterjedésével párhuzamosan szaporodnak a megosztó tapasztalatok is.

A mind gyakrabban felbukkanó kockázatok miatt a jövőben egyre több ország szabályozhatja az élelmiszeripar leginnovatívabb eljárásaival készült élelmiszereket, mint a vegán húsokat vagy a laboratóriumi húsokat.

Alig ismert terep a növényi hús

A hagyományos húsfélék egészségi kockázatait, az egészségre gyakorolt hatásait számos tanulmány bizonyította már, és az is világos, hogy a hús elkészítésének módja élelmiszer-biztonsági szempontból az egyik legfontosabb. A nem megfelelően feldolgozott húsban elszaporodó kórokozók súlyos betegséghez vezethetnek, a sokszorosan feldolgozott és füstölt húsok pedig hosszú távon rákkeltők.

Koránt sincs elegendő információ és tapasztalat arról, hogy a növényekből készült, a húsalapú termékkel szinte azonos állagú és ízű húspogácsák tartós fogyasztása milyen módon befolyásolja az egészséget.

A holland Wageningeni Egyetem élelmiszer-biztonsági kutatóintézete a közelmúltban publikált egy átfogó tanulmányt az eddigi tapasztalatokról és a kockázatokról.

Fotó: Karim Sahib / AFP

Új allergéneket hoz elő a növényi fehérje

A gabonafélék és a hüvelyesek – elsősorban a búza és a szója – adják a legtöbb növényi húspótló alapanyagát. Ezeket a növényeket hőkezelik, utána ízesítik, és változtatnak az állagán, így nyeri el a hagyományos hússal, leginkább darált hússal megegyező vonásait. A pontos elkészítésről a gyártók kevés információval szolgálnak.

A kutatók szerint a feldolgozás, például a hőkezelés során számos olyan nem várt kémiai reakció figyelhető meg, amely káros az egészségre. A legnagyobb kockázatot az allergének jelentik.

Megfigyelték, hogy az új élelmiszereket rendszeresen fogyasztóknál gyakran volt megfigyelhető valamilyen allergiás reakció anélkül, hogy korábban hasonlóan reagáltak volna más ételre. A tudósok megállapították, hogy a gyártóknak átláthatóbbá kellene tenniük az előállítás folyamatait, emellett a növényi húshelyettesítők fogyasztásának kockázataira érdemben fel kellene hívni a figyelmet.

A növényi alapú fehérjefogyasztást és az alternatív húsok piacát nagy lobbierő támogatja, a fiatalabb generációkat célozva. Ezek a népszerűsítő kampányok általában az éghajlati és állatjóléti szempontokat helyezik előtérbe, és a növényi étrend kedvező hatásait egyoldalúan mutatják be.

Ezzel szemben kevés szó esik arról, hogy az innovatív termékek fogyasztásának közép- és hosszú távú következményei egyelőre nem ismertek.

Csak külsőre ugyanolyan

Az ausztrál élelmiszer-biztonsági intézet (Australian Institute of Food Safety) is arra hívja fel a figyelmet, hogy nem kezelhető ugyanúgy a hagyományos és az alternatív hús. Az intézet munkatársai kiemelik, hogy a hús nem helyettesíthető mással, az erre a célra feltalált termékek pedig attól, hogy nem állati fehérjét tartalmaznak, még nem biztos, hogy egészségesebbek is.

Fotó: Jack Guez / AFP

A termékek több szempontból is kockázatosak lehetnek. Az alapanyagként használt szója vagy a gabonafélék nem a magas fehérjetartalmuk miatti felhasználásra vannak nemesítve, termesztésük egyéb tulajdonságaik miatt terjedt el. Ezért alternatív felhasználásukhoz új fajtákra lenne szükség. Egyes cégek a növény tulajdonságait enzimekkel, egyéb, sokszor génmódosított anyagokkal változtatják meg.

Az ausztrál intézet három fő kockázatot jelölt meg a magas feldolgozottságú húspótló élelmiszereknél:

Új allergének jönnek létre, amelyek azoknál is reakciót válthatnak ki, akik nem érzékenyek más alapanyagokra.

Fizikai kockázat a magas feldolgozottságú termékeknél idegen anyagok megjelenése, például üveg vagy fém.

Az egészségre káros anyagok szabadulhatnak fel az újonnan alkalmazott feldolgozás során, amelyek hosszú távon kockázatosak lehetnek az egészségre, ám ezeket csak a későbbiekben lehet felmérni.

A növényi húst látnák az asztalon a nagy befektetők

Az alternatív húsok piaca elképesztő növekedésen ment keresztül az elmúlt öt-hat évben, és a rendkívül gyors piaci térnyerés üteme még évekig biztosan megmarad. A Good Food Intsitute összegzése szerint az Egyesült Államokban a növényi húspótlók eladása tavaly megközelítette az 1,5 milliárd dollárt. Az összeg az elmúlt három évben 74 százalékkal emelkedett, és a piac a járvány alatt sem esett vissza.

Az állati fehérje kiváltását óriási összegekkel támogatják a világ leggazdagabb emberei és az olyan óriásvállalatok, mint a Nestlé. Nemcsak a növényi húspótlók piacán jelenik meg egyre több befektető a világ minden tájáról. Több száz milliárd dolláros befektetések támogatják, hogy a laboratóriumban az élő állatból vett szövetből biológiai táptalajon létrehozott húsok minél hamarabb el tudjanak terjedni a kereskedelmi forgalomban.

Ezeknél pedig aligha lesz gond a címkézés, mivel tulajdonságaiban a laboratóriumi hús nem különböztethető meg a hagyományos húsfélétől.