Még nekünk is meg kell vizsgálnunk, hogy mi lesz azokkal a mikrovállalkozásokkal, amelyek hatósági áras körbe tartoznak, és az energiafogyasztásuk jóval nagyobb az átlagnál, ugyanakkor az egészen biztos, hogy kistermelők jelentős része már eddig is a piaci árat fizette – mondta a VG-nek Cseh Tibor, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) megbízott főtitkára a rezsicsökkentés átalakítását érintő kormányzati döntésekről, amelyek értelmében augusztus elsejétől csak a lakossági átlagfogyasztás mértékéig biztosítják az olcsóbb díjszabást. Ennek sávhatára a villamosenergiánál 210 kilowatt, a földgáznál pedig 144 köbméter havonta.

Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

A szakember szerint aki egy bizonyos fogyasztás fölött használt földgázt vagy áramot, azt automatikusan a tegnapi döntés előtt is a piaci áras kategóriába sorolták, erről a körről pontos számaik nincsenek, de az eddigi jelzések alapján a döntő többség már a magasabb árat fizette.

Tehát olyan nagy változás azoknál a kistermelőknél nem lesz, ahol 9 főnél több volt a foglalkoztatott

– véli Cseh Tibor, kiemelve például a kertészeteket, ahol szedési vagy betakarítási munkák miatt a legtöbb helyen jóval efölötti létszámmal dolgoznak.

A MAGOSZ megbízott főtitkára arra is kitért, hogy a termelési költségek drasztikusan megemelkedtek az elmúlt időszakban, az áram, vagy a műtrágya ára többszöröse a másfél évvel ezelőtti szintnek. Ezeket a pluszterheket már számításba vették, így a termelői árakba részben be is épültek. Mindez csak a növénytermesztésre igaz, ugyanis

az állattenyésztők nagyon nehéz helyzetben vannak

– figyelmeztetett Cseh Tibor, ugyanis itt a termelői árakban még alig jelent meg a költségnövekedés. Ami pedig azt is jelenti, hogy a hús fogyasztói árában még komoly emelkedésre lehet számítani.