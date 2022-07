Országosan előreláthatólag 28 ezer számlálóbiztos jelentkezésére lesz szükség a – koronavírus-járvány miatt erre az évre halasztott – cenzus lebonyolításához: az ő toborzásuk elindult, jelenleg is zajlik. A munkalehetőségre a polgármesteri és a közös önkormányzati hivatalokban a jegyzőknél lehet jelentkezni. Ennek a határideje településenként, a fővárosban pedig kerületenként eltérően alakulhat, ezért az érdeklődők a jegyzőktől tudnak tájékoztatást kérni, a jelentkezési feltételekről pedig a toborzási, valamint az önkormányzati honlapokon, közösségimédia-felületeken lehet tájékozódni – tudtuk meg a részleteket a KSH-tól.

A számlálóbiztosok feladata lesz az, hogy október 17. és november 20. között felkeressék azokat a háztartásokat, ahonnan október 16-ig nem érkezett be online a népszámlálási kérdőív.

Fotó: Karnok Csaba

Minden számlálóbiztoshoz tartoznak majd számlálókörzetek, az ott található címeket kell majd felkeresniük. A kérdéseket ebben az időszakban már csak a biztosok segítségével lehet megválaszolni, akik tableten rögzítik majd a kapott válaszokat. A konkrét munkavégzésük tehát ebben az időszakban történik, de ezt megelőzi majd egy felkészítés, egy képzés, amelynek során a feladatok ellátásához szükséges minden információt, tudnivalót megoszt a statisztikai hivatal a jelentkezőkkel. A képzést online tartják: egy e-learning tananyagot kell majd elsajátítaniuk a kérdezőknek, s ez alapján – szintén internetes formában – vizsgát tenniük. A képzés szeptemberben várható.

A biztosok az általuk elvégzett munkáért díjazásban részesülnek. A kitöltött kérdőívekért, a címek ellenőrzéséért, szükség esetén pontosításáért is kapnak egy meghatározott összeget. Az, hogy mennyit kereshet ezzel a munkával egy számlálóbiztos, a körzet méretétől, a címek számától is függ. Minden címen ki kell majd tölteni egy lakás-, illetve annyi személyi kérdőívet, amennyien az adott helyen életvitelszerűen élnek. A körzetben található háztartások összetétele, nagysága is befolyásolja majd azt, hogyan alakul a számlálóbiztosok fizetése. A díjtételeket kormányrendelet rögzíti.

A KSH egyébként optimista azzal kapcsolatban, hogy hányan választják meg az online kitöltést. Emlékeztettek, hogy legutóbb 2011-ben volt népszámlálás hazánkban, akkor a válaszadók 20 százaléka válaszolta meg online a feltett kérdéseket. Azóta sok idő eltelt és még fontosabb szerepet tölt be az életünkben az internet, sőt ma már szinte elképzelhetetlen online jelenlét nélkül. Míg a 2010-es évek elején a 16–74 évesek csaknem fele, addig 2021-ben már valamivel több mint 80 százaléka a napi szinten internetezett. Ráadásul a naponta internetezők aránya mindegyik korcsoportban emelkedett. Arra számítunk, hogy a korábbiaknál jóval többen élnek majd az online kitöltés lehetőségével. Ez a legkényelmesebb módja a kitöltésnek, akkor és ott tudjuk megválaszolni a kérdéseket, amikor és ahol csak szeretnénk.

A büdzsére vonatkozó kérdésünkre a KSH azt közölte, hogy a népszámlálás céljára a mindenkori költségvetési törvényben biztosított forrás 26,1 milliárd Ft. Ebből 3,8 milliárd az adatgyűjtéshez szükséges tabletek költsége. A készülékeket a cenzus után más kormányzati célra fogják használni.