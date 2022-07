Miután Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán bejelentette a rezsicsökkentés módosítását, a Totalcar utánaszámolt, mit jelenthet ez az elektromos autók tulajdonosai számára. Korábban az efféle számítások a villanyautók sikerét hozták, a magasabb áramár és a benzinárstop együttes hatására azonban egészen hasonló összeget kell üzemanyagra költenünk mind a két esetben.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Egy elektromos autó napi 40-60 kilowattóra áramot is megeszik, s az eddig megismert adatok szerint a havi 210 kilowattóra felett életbe lépő piaci ár jelentősen növeli a fenntartási költséget. A Totalcar az egyszerűség kedvéért a teljes fogyasztást a piaci áron számolja egy Tesla Model 3 RWD adatai alapján.

Rezsicsökkentett áron (38 forint kilowattóránként) 2185 forintba kerül egy töltés, és 15 kilowattórás 100 kilométerenkénti fogyasztás mellett nagyjából 600 forintért autózhatunk 100 kilométert. Ezzel szemben a piaci ár jóval magasabb lehet, noha a pontos árat még nem tudni. A 250 forintos kilowattóránkénti árat alkalmazó számításban az akkumulátor teljes feltöltése már 14 375 forint, száz kilométer megtétele 3750 forintra jön ki.

Ennyi pénzből pedig kicsit több mint 7,8 liter benzint vagy dízelt tankolhatunk.

Akinek tehát ennél takarékosabb autója van, az most kevesebbet fizet az üzemanyagért, mint a példában használt teslás, igaz, a gyártó által üzemeltetett Supercharger használata hazánkban jelenleg ingyenes, de kérdéses, hogy meddig. Ugyanakkor az autós lap arra is felhívja a figyelmet, hogy a karbantartási költségek figyelembevételével még mindig olcsóbb a villanyautók fenntartása. Ez valószínűleg játszik némi szerepet a népszerűségükben, de a Belügyminisztérium adatai szerint tavaly év végén összesen mintegy 40 ezer zöld rendszámos autó volt a hazai utakon, ami a 4 millió hazai gépkocsi 1 százaléka lehet. Ráadásul ezek fele belső égésű motorral is rendelkezik.