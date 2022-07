Rövid és hosszú távon is változásokat hoz a magyarországi energiafogyasztásban és a lakásárakra nézve a nemzetközi szinten kialakult energiakrízis – derül ki az Ingatlan.com legújabb összefoglalójából.

Kinek jár az alacsonyabb rezsi, és kinek nem?

A világpiaci árnál jóval alacsonyabb rezsiköltségeket a közműszolgáltatók lakossági ügyfelei vehetik igénybe, de idén év végéig még a mikrovállalkozások is biztosan ezen az áron juthatnak áramhoz és gázhoz. „Azoknál a társasházaknál, amelyeknél egy központi mérőóra méri a gázfogyasztást, a kedvezményes rezsiköltség érdekében augusztus 15-ig a közös képviselőknek jelezniük kell, hogy az épületben hány lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség található” – mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette:

Ez azért is fontos, mert a nagyvárosok belvárosaiban rengeteg iroda, orvosi rendelő vagy épp lakáshotel található. Ha ezek a vállalkozások jövőre már nem csökkentett áron kapják a gázt és az áramot, akkor az a belvárosi ingatlanárakat is átrajzolhatja.

A rezsiköltségek alakulása most a legtöbb embert gondolkodóba ejti. Az Ingatlan.com csoporthoz tartozó Money.hu rezsikalkulátorával az elmúlt három napban több mint 70 ezer felhasználó tájékozódott az ingatlana fenntartási költségeiről.

Így alakul a társasházak rezsije, az energiapazarló ingatlanokat nehezebb lesz fenntartani Az energiapazarló régebbi ingatlanok fenntartási költségei biztosan drasztikusan növekedni fognak. Sok társasházban negyvenéves, elavult liftek vannak.

A hatályos szabályok szerint, ha egy lakóépületben a lakás céljára szolgáló helyiségek száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, akkor a társasház mint fogyasztó is lakossági áron kaphatja a gázt. Emiatt pedig a közös helyiségek fűtése és világítása is olcsóbb lehet. Ahol viszont kisebb a lakáscélú helyiségek aránya, ott a lakóknak a közös területek fenntartása is többe kerülhet.

A szakértő szerint érdekes kérdéseket vethet fel a belvárosi közgyűléseken, hogy melyik lakás milyen besorolásúnak számít a közműszolgáltató szemében, mert ha egy-egy fogyasztóról kiderül, hogy jogosulatlanul kapta olcsóbban a gázt, akkor a világpiaci ár másfélszeresét kell büntetésként kifizetnie.

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Jelentősen csökkenhet a belvárosi ingatlanok értéke

A bizonytalanság ellenére pozitív forgatókönyvek is létezhetnek a 2023-ban kezdődő időszakra vonatkozóan.

Ha a mikrovállalkozások 2023-ban is csökkentetett áron kapják a gázt és az áramot, az sokat segíthet a versenyképességük megőrzésében. A társasházakban működő lakáshotelek például egyértelmű versenyelőnybe kerülhetnek a szállodákkal szemben, hiszen a hagyományos hotelek már most is világpiaci árat fizetnek a gázért és áramért

– fogalmazott Balogh László.

A szakértő szerint, ha idén kifut a mikrovállalkozások rezsikedvezménye, az jócskán csökkentheti a társasházakban működő lakásirodák, orvosi rendelők és lakáshotelek értékét. A jövedelemszerző tevékenység helyszíne ugyanis magasabb költségekkel lesz fenntartható.

„A lakosság számára ez a forgatókönyv is tartalmazhat pozitívumokat, mert így a belvárosi lakások értéke visszatérhet a megfizethetőbb ársávba, ami hatással lehet a többi ingatlan értékére is. Ráadásul még több befektető dönthet úgy, hogy inkább kedvezményes rezsidíj mellett, hosszabb távra adja bérbe lakhatás céljára ezeket az ingatlanokat, ami viszont az albérletárakat is csökkentheti” – tette hozzá az Ingatlan.com szakértője.