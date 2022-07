Már 6,5 tonnányi használtruha gyűlt össze a Föld napján indított tesztüzem óta a Westend ReStore-ban, az első bevásárlóközpontban nyílt használtruha-gyűjtő helyiségben. A Westendben emellett már számos fenntarthatósági intézkedést vezettek be a zöld stratégia jegyében. Mindezek célja, hogy minél több területen valósítsák meg a fenntartható üzemelést, az energiahatékony működést és csökkentsék a károsanyag-kibocsátást, hosszabb távon megalapozva többek között a Westend sikeres tőzsdére menetelét is - jelentette be Kovács Orsolya, a Westendet tulajdonló és üzemeltető Gránit Pólus kommunikációs és marketingigazgatója a cég sajtóközleménye szerint.

Mint közölték: a nemzetközi ESG sztenderdhez igazított zöld stratégia alkalmazásával a Westend szén-dioxid-kibocsátása jelentősen csökken, az üzemeltetésben évente több mint 30 százalékos energia megtakarítást értek el már az elmúlt három évben is. A gépészeti elemek - folyamatban lévő - cseréje révén pedig reálisnak tűnik a további legalább 30 százalékos energiamegtakarítás és kibocsátás csökkentés.

Magyarországon a Westend az első bevásárlóközpont, ahol kézzelfogható segítséget kapnak a látogatók abban, mit tegyenek az ökológiai lábnyomuk csökkentéséért – mondta Kovács Orsolya. A használtruha-gyűjtés például rendkívül sikeres, a kihasználtság alapján egyértelmű, egyre többeknek fontos, hogy fenntartható módon éljék az életüket, és tegyenek bolygónk megóvásáért.

A begyűjtött ruhák csupán 1 százalékából lesz hulladék, a többi újrahasznosítható.

A leadott ruhák 55-65 százaléka adományozásra és értékesítésre alkalmas, 10-12 százalékából ipari törlőrongyot, 10-12 százalékából fonalat, textil alapanyagot készítenek, 6-8 százalékát pedig töltő vagy másodlagos tüzelőanyagként hasznosítják újra.

A Westendet tulajdonló és üzemeltető Gránit Pólus csoportnál most folyik az ESG audit és a további fenntarthatósági célkitűzések meghatározása, és év végére elkészül az első jelentésük is. Ez üzleti szempontból jelentős, mert tervben van a Westend tőzsdére menetele, ahol az ESG megfelelés alapfeltétele a befektetői érdeklődésnek – hangsúlyozta az igazgató.

Megtudtuk, hogy egyeztetnek az Élelmiszerbank Egyesülettel az ételpazarlás csökkentése érdekében, a tervek szerint az egyesület koordinálja majd a Westend vendéglátó egységeiben naponta begyűjthető ételek elszállítását különböző szervezetekhez.