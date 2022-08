A szerdán kezdődő Sziget Fesztivál két legdrágább fellépője Justin Bieber és Dua Lipa, a nagyszínpados sztárelőadókra fordított költségvetés nagyságrendileg több millió euró – mondta a rendezvény főszervezője az MTI-nek. Kádár Tamás a fesztivál sajtóbejárásán beszámolt arról, hogy a 2019 után újra megvalósuló, immár 28. Sziget

szerdai, pénteki és szombati napja máris csaknem telt házas, ezért mindenkit arra kérnek, időben érkezzen a rendezvényre.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI



„Idén nincs mínusz egyedik és nulladik nap, viszont augusztus 10-től 15-ig hat teljes értékű programnappal, Európában egyedülálló összművészeti kínálattal várjuk a látogatókat” – jelentette ki a főszervező. A szigetre már kedden több ezren kiköltöztek, 103 országból érkeznek vendégek, és 54 ország művészei készülnek produkcióval.

Kádár Tamás arról is beszámolt, hogy a nagyszínpados sztárelőadókra fordított Sziget-költségvetés nagyjából megegyezik a legutóbbi, 2019-es Sziget vonatkozó büdzséjével.

Úgy tűnik, a sztárgázsikban 2019-ig tapasztalt hihetetlen mértékű és folyamatos növekedés megállni látszik. Ugyanakkor ezeket euróban és dollárban fizetjük ki, ezekhez képest a forint nagyon sokat gyengült az elmúlt két és fél évben, vagyis forintban számolva sokkal többet kell idén fizetnünk

– mondta. Hozzátette, a súlyos betegségéből felépülő Justin Bieber (pénteken lép fel) és Dua Lipa (szerdán) mellett a többi nagyszínpados headliner, azaz fő fellépő is csupa világsztárból áll, és hasonló árkategóriába tartozik. A fellépők között lesz az Arctic Monkeys, a Tame Impala, Calvin Harris, a Kings of Leon, a friss Grammy-díjas ausztrál Rüfüs du Sol és Stromae is. A nagyszínpad előtti küzdőtér területe csaknem 4000 négyzetméter. Mint elhangzott, a legtöbb elővételes bérletet az Egyesült Királyságból, Hollandiából, Franciaországból, Németországból és Olaszországból vásárolták a Szigetre. Naponta több mint 150 koncert, előadás és egyéb program, a hat nap alatt mintegy ezer produkció lesz az 54 helyszínen.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

„A koronavírus-járvány miatti két év szünet nem tette könnyebbé a fesztiválok helyzetét. Sokat változott a világ, sok a pályaelhagyó, mindenütt nehézséget okoz összerakni a szakmai stábot” – mondta Kádár Tamás. Kitért ugyanakkor arra, hogy a fővárossal kötött 5 + 5 éves megállapodás biztosítja a fesztivál jövőjét. A Hajógyári-sziget budai oldalán található természetvédelmi területet lezárták a fesztiválozók elől. Itt közös projektként próbálják megőrizni a helyi faunát és flórát, és ezzel összefüggésben a korábbi években a Sziget déli oldalára helyezett dedikált kempingek északra költöztek.

Benis Dániel, a Sziget műszaki igazgatója arról beszélt, hogy a beléptetési rendszer a K híd belső oldalára került át, és újratervezték a belső forgalmat is, a távozáskor a lehető legbiztonságosabb módon oldják meg a forgalomirányítást. A Sziget építésekor felállítottak mintegy 23 kilométernyi kerítést, a talajvédelem érdekében lefektetnek mintegy 21 ezer négyzetméter méhsejtet, és további nyolcezer négyzetméter alumínium járófelületet.

A sátrakban további 23 ezer négyzetméter dobogót raktak le, a Szigeten 250 konténer, 1200 mobil vécé, hatszáz angol vécé, valamint ötszáz zuhanyzó szolgája a fesztiválozókat. A Sziget biztonságát ezer őr védi, több száz fős az egészségügyi bázis.

Kétmilliárdos veszteség után állna talpra a Sziget Zrt. Két pandémiás év után padlógázzal startol a magyarországi fesztiválipar, amelynek zászlóshajója, a százezer külföldi vendéget vonzó Sziget szervezői szerint két-három év alatt érhetik utol magukat a piaci szereplők. A nemzetközi sztárok mindenesetre dúskálnak a felkérésekben, minden egyes turnénapra három-négy ajánlat jut, az európai fesztiválok egymás után indulnak újra, és versengenek a húzónevekért – jellemezte a koncertpiacot a VG Podcastnak Kádár Tamás