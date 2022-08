Palkovics László kiemelte, hogy az elhúzódó orosz-ukrán háború ellenére a magyar gazdaság a második negyedévben 6,5 százalékkal bővült, az ipar is jól teljesít, és június-júliusban először fordult elő, hogy két egymást követő hónapban 4,7 millióan dolgoztak Magyarországon.

Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A miniszter elmondta: a kormány törekvése, hogy a gazdaság legyen magyar, high-tech és zöld, ennek a szemléletnek az iparfejlesztés, a technológiaváltás megfelel. A magyar autógyártással kapcsolatban kitért arra, hogy Magyarországon jelentős akkumulátorgyártási kapacitás épül ki, a zalaegerszegi járműipari tesztpálya körül létrejövő innovációs ökoszisztéma pedig segíti a kutatás-fejlesztést.

Magyarországon négy autóbuszgyár van, köztük a Kravtex-Kühne Csoport, amely az ország legnagyobb és legmodernebb autóbuszgyárát működteti Mosonmagyaróváron és Győrben, termelői kapacitása a kelet-közép-európai régióban is jelentősnek számít. A bemutatott Credobus Econell 12 Next autóbusz más buszokhoz képest évente több mint négyezer literrel kevesebb üzemanyagot használ. A Credobusok gyártása mintegy félezer munkahelyet jelent, és további 100 magyar kkv-nak ad munkát, és várhatóan a vállalatcsoport hamarosan bemutatja a buszok akkumulátoros és hidrogén üzemanyagcellás változatát is - mondta a miniszter.

Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Krankovics István, a Kravtex Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a Credobus Econell 12 Next autóbusz saját tömege minimum 1,5 tonnával alacsonyabb a piaci átlagnál, ezért jelentős mennyiségű üzemanyagot lehet vele megtakarítani, ezzel is mérsékelve a szén-dioxid-kibocsátást. Hozzátette, számításuk szerint a Volánbusz flottájának mintegy 40 százalékát jelentő 2400 darab Credobus jármű évente 5 milliárd forint üzemanyagot takarít meg a társaságnál.

Fotó: Móricz-Sabján Simon/Világgazdaság

Az ügyvezető igazgató szerint a Credobus gyártása hozzájárul a magyar gazdaság bővüléséhez, és segíti a hazai gazdaságos buszközlekedést a versenytársakhoz képesti kedvezőbb árral, a kevesebb üzemanyag-fogyasztással, a pótalkatrészek biztosításával. A sajtótájékoztatón Kruchina Vincze, a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, az autóbuszok tesztelésénél kiemelten nézik az innovatív megoldásokat, az üzemeltetési költségeket, az utazók igényeinek való megfelelést.

A Kravtex-Kühne Csoport 2021 őszén, a Budapesten megrendezett 51. Autóbusz Szakértői Tanácskozáson mutatta be a Credobus Econell 18 Next autóbuszt, amellyel megkezdődött az Econell család új generációjának piaci bevezetése. A világ legkönnyebb, 18 méteres kategóriájú csuklós autóbusza után most megérkezett a szóló Credobus Econell 12 Next, amely a cégcsoport legnépszerűbb modelljének az örököse.

A 19,5” kerékrendszerű, optimalizált vázszerkezettel és főegységekkel készülő, ultrakönnyű konstrukciójú busz saját tömege minimum 1,5 tonnával alacsonyabb a piaci átlagnál. A jármű ezért páratlan módon évente több mint 4.000 liter üzemanyagot takarít meg, és mintegy 10 tonna CO2-kibocsátástól mentesíti a légkört. A tömegcsökkentéssel az aktuális üzemanyagárak mellett buszonként évente 2-2,5 millió forint közvetlen megtakarítás érhető el.

Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Az elődmodellek üzemeltetési adatai ugyancsak meggyőzőek: a gyártó saját kalkulációja alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. flottájának 40 %-át kitevő 2.400 Credobus a járműpark fennmaradó 60 %-ának átlagfogyasztásához képest évente megközelítőleg ötmilliárd forint értékű üzemanyagot takarít meg.

Az Econell 12 Next az FPT (Fiat Powertrain Technologies) Euro 6 E-szakaszú motorjával készül, amely hosszú évekig az egyik legtisztább üzemű dízel erőforrásnak fog számítani. Az erőátvitelről a ZF csúcskategóriájú, EcoLife 2 automata sebességváltója gondoskodik. A menetellenállás monitorozása révén a váltó mindig a megfelelő fokozatváltási stratégiát alkalmazza a maximális üzemanyag-hatékonyság érdekében. Az újgenerációs (EBS 3.3) fékrendszer az automatikusan működő elektronikus rögzítőfék (EPH) mellett opcionálisan tovább bővíthető az iparágban elérhető valamennyi fejlett asszisztens rendszerrel (ADAS).

Az utasok kényelmét és egészségét USB-töltők, ultraszéles utasinformációs monitor, full-LED világítás és nagyteljesítményű, antivirális klíma szolgálja, amely csökkenti többek között a koronavírussal való megfertőződés kockázatát.

Az új modell vázszerkezetét és szinte valamennyi beépülő fém alkatrészét a Kühne Mezőgazdasági Gépgyár Zrt. gyártja Mosonmagyaróváron, az összeszerelés Győrben történik. A kiemelkedően magas, 70 – 75 % vételár-arányos magyar értékhányadú busz közvetlenül több mint 500 magyar munkahely megőrzéséhez járul hozzá, és mintegy 100, gyártási tevékenységet folytató magyar beszállítónak ad munkát.