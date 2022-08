Online ügyfélszolgálat indult a családtámogatások még egyszerűbb megismeréséhez, igénybevételéhez – közölte közösségi oldalán a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára csütörtök reggel. Hornung Ágnes bejegyzésében azt írta: az érintettek online ügyfélszolgálaton kaphatnak gyors és szakszerű válaszokat otthonteremtési és családtámogatási kérdésekben.

Fotó: Szendi Péter

Emlékeztetett: Magyarországon 2010 óta a gyermek az első, ezért az elmúlt tizenkét évben három és félszeresére emelték a családokra fordított összeget, és több új támogatást vezettek be. A gyermekvállalást tervező és gyermeket nevelő családokat a háborús helyzetben és a háború okozta energiaválság idején is megvédik és segítik – tette hozzá.

Arra is kitért, hogy a családoknak több mint harminc támogatási forma áll rendelkezésükre, s ezekről immár videóbeszélgetésben is tájékozódhatnak. Az új szolgáltatás a Csalad.hu oldalon, az ügyfélpont menüpont alatt érhető el. Az online megbeszélésen az érdeklődőket a Családbarát Magyarország Központ ügyfélpontjának felkészült szakemberei segítik eligazodni a támogatási formák között: információt nyújtanak az elérhető lehetőségekről, a jogszabályi feltételekről és az ügyintézés folyamatáról is. Az online videóbeszélgetéshez 9 és 15 óra közötti időpontot lehet foglalni, hétfőtől csütörtökig. Az érdeklődők 45 perces időkeretben, a Teams rendszerén keresztül tehetik fel kérdéseiket.

Regisztrálni a https://csalad.hu/ugyfelpont/ felületen lehet, ahol néhány adat és a tájékoztatás témájának megjelölésével foglalható időpont. Hornung Ágnes arra is felhívta a figyelmet, hogy emellett továbbra is működik a Családbarát Magyarország Központ Ügyfélpontjának e-mailben elérhető szolgáltatása, amellyel már egy éve gyors és közérthető válaszokkal segítik a családtámogatási formák iránt írásban érdeklődőket. Az eddigi tapasztalatok szerint a családok leggyakrabban az otthonfelújítási támogatás, a jelzáloghitel-csökkentés, a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) és a falusi CSOK igénybevételének részleteiről tájékozódnak, de bármely támogatásról információt kaphatnak.

Az államtitkár azt írta, az érdeklődők ugyancsak a Csalad.hu oldalon használhatják a családtámogatási kalkulátort is, amellyel személyre szabott kalkulációt végezhetnek az elérhető támogatási formákról. A mintegy másfél éve elindított családtámogatási kalkulátorral 35 támogatási formáról már csaknem 170 ezer esetben végeztek részletes számítást a családok.

Az érintettek rendelkezésére állnak a fővárosi és megyei kormányhivatalok családtámogatási ügyfélszolgálatai és a kormányablakok is, valamint hívhatják a Magyar Államkincstár telefonos ügyfélszolgálatát is, ahol a továbbiakban is tájékoztatást kaphatnak a családtámogatások igénybevételéről.

Arra buzdítják a családosokat és a családalapítás előtt állókat – írta bejegyzésében Hornung Ágnes –, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel, így még könnyebben és egyszerűbben juthatnak hozzá a támogatásokhoz.