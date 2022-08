Csapadékosabb telek és szárazabb nyarak jöhetnek, de hazánk területén semmiképpen sem kell elsivatagosodástól tartani.

Az egyre többször olvasható feltételezésekkel ellentétben Magyarország éghajlata nem fog hasonlítani a dél-olaszországira sem – mondta a Klímapolitikai Intézet kutatója, Kovács Erik a VG Podcastnak. Jelentős paradigmaváltásra van szükség azonban szerinte, ugyanis eddig a lehulló csapadék minél gyorsabb elvezetése volt a fő szempont, de most már a hosszabb ideig való tárolásra kellene fókuszálni. Az biztos a kutató szerint, hogy az öntözött mezőgazdasági termőterületet jelentős mértékben növelni kell, de a lakosságot érintő vízhiánytól nem kell tartani. Hangsúlyozta azt is, hogy a mostani aszály valóban extrém, de fel kell készülni arra, hogy a csapadék éven belüli eloszlása még a mostaninál is szélsőségesebb lesz, ezért van szükség felszín alatti víztárolókra is.

Fotó: Máté Krisztián / Metropol





Úgy véli, hogy

a Balaton és a Velencei-tó rövid távon nincs veszélyben, a vízszint ingadozása természetes jelenség.

Kevesen tudják, de a Velencei-tavat tápláló egyetlen vízfolyásra tárolókat építettek, és innen oldják meg a környék csapvízellátását.