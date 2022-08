Az idei nyáron túlzás nélkül állítható, hogy a káosz uralkodott az európai repülőtereken, miután a krízist leépítésekkel átvészelő repülőterek és légitársaságok nem bírták tartani a lépést a koronavírus-járványt követően berobbanó kereslettel, ráadásul a megélhetési költségek növekedésére a dolgozók magasabb béreket követelve reagáltak, és ennek sokszor sztrájk segítségével adtak nyomatékot. Nem csoda tehát, hogy sok járatot töröltek a menetrendből, így többekben felmerül a kérdés, hogy vajon jár-e ebben az esetben pénzvisszatérítés, vagyis refund.

Fotó: Gary Waters / Science Photo Library via AFP

A jó hír, hogy ha a légitársaságok hibájából kerül sor a járattörélésre, általában kaphatunk visszatérítést. A Wizz Air esetében a refund szabályai szerint például foglalhatunk a következő járatra, vagy ha ez nem áll rendelkezésre aznap vagy a következő napon, más légitársaságot vagy közlekedési módot (vonat, busz, autó) is igénybe vehetünk, ám ekkor jól tesszük, ha megőrizzük az utazás során kapott számláinkat. A cég szabályzata felhívja a figyelmet arra is, hogy csupán a hasonló színvonalig fizetik ki ez esetben a költségeinket. Lehetőségünk van még a cég saját útjain használható Wizz-kreditek vagy a jegyár visszaigénylésére is, ha a fenti lehetőség nem felel meg.

Az elmaradó utazásokért az uniós országokban működő légitársaságok utasainak kártalanítás is járhat a távolság függvényében, ennek összege 250, 400 vagy 600 euró lehet. Fontos, hogy például a Wizz Airnél, ha a cég két héttel az indulás előtt jelzi a törlést, vagy képes a járatot megfelelően pótolni, ez a kártalanítás nem jár.

A szállások helyében már nem ennyire egyszerű a helyzet, ugyanis az uniós fogyasztóvédelmi jog nem szabályozza az önállóan igénybe vett – nem egy csomag részét képező – szolgáltatások, például a szállásfoglalások lemondásának feltételeit és következményeit.

Ez azt jelenti, hogy tagállamonként és sok esetben szállásonként is különbözhetnek a feltételek. Érdemes a szerződési feltételekben tanulmányozni fizetés előtt, hogy milyen esetekben számíthatunk pénzvisszatérítésre.

Valószínűleg itt is sokat számít, hogy mennyire előre szólunk, ami nyilván nem kedvez akkor, ha a repülőtéren értesülünk a járatunk elmaradásáról.