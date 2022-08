Vidd az árut, fizess később: itthon is új távlatokat nyit a halasztott fizetés Ingyen kaphatnak 30 vagy akár 60 napos fizetési határidőt a magyar vállalatok, ami a jövőben segítheti őket likviditásuk javításában és a késedelmes fizetések elkerülésében. Magyarország első BNPL-szolgáltatása, a PastPay.io zökkenőmentes fizetési folyamatot biztosít az üzleti ügyfeleknek, miközben a kereskedői oldal is jól jár, hiszen bizonyítottan nő a vásárlók átlagos kosárértéke. A cég által végzett reprezentatív kutatás szerint jelentős is a kereslet az innováció iránt: a magyar vállalkozók több mint kétharmada igényelne halasztott fizetési megoldást.