Fontos, hogy őszintén beszéljünk arról, hogy egy borzasztó időszak következik – ezzel a felütéssel kezdte Karácsony Gergely a napirend előtti felszólalását a mai rendkívüli fővárosi közgyűlésen. A főpolgármester szerint ezzel nemcsak Budapesten vagy Magyarországon kell szembenézni, hanem egész Európában is.

Úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi főpolgármesteri ciklus a válságkezelésről szól, a Covid-járvány után az energiaválságot, a klímaveszélyt és a megélhetési krízist kell menedzselni. Szerinte ezekkel a problémákkal csak partnerséggel lehet szembenézni, erre hívta fel a jelenlévők figyelmét.

Azt mondta, hogy a valóság rájuk rúgta az ajtót, ebben a helyzetben pedig csak a valóság talaján állva lehet vitázni.

Kijelentette: nem lehet tetézni a lakosságot érintő megélhetési válságot többletterhekkel. A közösségi közlekedés kiút az energiaválságból, ezért nem fogják emelni a jegy- és bérletárakat. Partnerségre törekszik a kormánnyal, a városvezetés nyitott a párbeszédre. Jövő héten – más polgármesterekkel közösen – újra tárgyalóasztalhoz ül Navracsics Tibor területfejlesztési miniszterrel.

Azt pedig várom, hogy a múzsa homlokon csókolja Lázár Jánost, és vele is tárgyalhasak.

Karácsony Gergely bátorságot remél Brüsszeltől

A most szembejövő krízis 10-13-szoros energiaárakkal fenyeget, a főpolgármester szerint ezt csak EU-s szinten lehet kezelni. Abban bízik, hogy Brüsszel nem nézi tétlenül, hogy romba dől az európai gazdaság, és legalább olyan bátor döntéseket hoz, mint amilyenek az Oroszországgal szembeni szankciók.

Meg kell regulázni az energiapiacot, mert amikor egyik napról a másikra tízszeres árakat szabnak, az nem piac, hanem valami más.

Elmondta azt is: drukkol, hogy a magyar kormány meg tudjon állapodni az Európai Bizottsággal az uniós pénzekről, mert Budapestnek is szüksége van ezekre. Az idei működést még úgy, ahogy meg tudják oldani, de nem tudja véka alá rejteni, hogy a jövő kapcsán nagyfokú bizonytalanság van. Karácsony Gergely szerint most túl kell élni, ez a feladat, ehhez pedig több megértést kér.

Másodjára is módosították Budapest 2022-es költségvetését

A mai rendkívüli közgyűlés egyik legfontosabb napirendi pontja a Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása volt.

Ezt végül 18 igen, 10 nem szavazattal fogadták el.

A mostani, több mint százoldalas módosítás – a fővárosi költségvetést az idén tavasszal egyszer már újratervezték – centrumában a költségvetés finanszírozhatósága áll. Ennek érdekében létrehoztak egy Energia- és Gazdasági Válság Elleni Alapot, amelybe befolyik

az iparűzési adó többletbevétele,

értékesítések, szolgáltatások többletbevétele,

idegenforgalmi adó többletbevétele,

egyéb közhatalmi bevételek,

kamatbevételek többlete.

Ez összességében mintegy 25 milliárdos összeget jelenthet 2022-ben, amelyből olyan tételeket fedezhetnek majd, mint például a legalább 7,4 milliárd forinttal elszálló kamatkiadások, a plusz 5 milliárd forint finanszírozási igényű közvilágítás vagy a fővárosi intézményekben folyó étkeztetés plusz egymilliárdos költsége az inflációs környezet miatt. Ezekről bővebben itt írtunk.

Soha nem látott hatalomkoncentrációtól tart a Fidesz

A Fidesz–KDNP-frakció részéről Bagdy Gábor kommentálta a módosítást. Az alap létrehozását támogatják, azt is tudomásul veszik, hogy Karácsony Gergely a jövőben már nem 100, hanem 150 millió forintig járhat el önállóan. Ugyanakkor rámutatott, hogy az elfogadott javaslat olyan elemeket tartalmaz, amelyek az egyszemélyes vezetés lehetőségét készítik elő Budapesten.

Az alapba befolyt összegek felhasználásáról ugyanis Karácsony Gergely egy személyben dönthet, a közgyűlés kihagyásával.

Mivel csaknem 25 milliárd forintról van szó, Bagdy Gábor szerint a fővárosi önkormányzatiságban ilyen fokú hatalomkoncentrációra eddig nem volt példa. Tarlós István legfeljebb 100 millió forintig járhatott el önállóan.

Karácsony Gergely erre úgy reagált, hogy csak a közgyűlés döntéseit fogja végrehajtani, és sajnálja, hogy erről nem tudja meggyőzni a kormánypárti frakciót.

Bagdy Gábor szerint viszont a főpolgármester nincs tisztában azzal, hogy milyen szabályozást alkottak meg.

Ő azért sem rakná Karácsony Gergelyre azt a terhet, hogy egyedül döntsön 25 milliárd forint sorsáról, mert „a főpolgármesternek a pénzügyek nem az erőssége”.