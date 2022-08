Elemzésünkben összevetést készítettünk a 2008–2009-es pénzügyi és a 2020-ban bekövetkezett Covid-válságról és az azokat követő kilábalás jellegéről. A Covid-válságban kezdetben nagyobb recessziót szenvedtek el a gazdaságok, de jelentősen gyorsabb volt a kilábalás a megfelelő gazdaságpolitikai válaszok következtében. A pénzügyi válság tapasztalataiból tanulva a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásait több ország sikeresebben kezelte, és hazánk a legtöbbet fejlődők között szerepel. A mediterrán országok ebben a válságban is rosszul teljesítettek, és az északi országok kilábalása volt a legsikeresebb. Ugyanakkor az egyes országcsoportokon belül léteznek lokális kivételek, melyek teljesítménye kiemelkedik az adott régióból. Ilyen például Lengyelország, amelynek gazdasága a pénzügyi válság során nem került recesszióba, illetve a Covid-válság során is az egyik legsikeresebb kilábalást könyvelhette el.

Fotó: Jean-Michel Delage / AFP

Mélyebb recesszió, de jelentősen gyorsabb kilábalás a Covid-válság idején

A pénzügyi válság idején egy jóval fokozatosabb, de elhúzódóbb recessziót figyelhettünk meg, míg a Covid-válságban a kezdeti nagyobb visszaesést sokkal gyorsabb helyreállás követte. A különbség a válság eltérő okaiból is fakad, hiszen utóbbi recesszió esetében nem a gazdaság fundamentális egyensúlytalanságai adták a recesszió gyökerét, mint a korábbi válságban. A 2008–2009-es válság idején a GDP több mint hat év alatt ért vissza korábbi szintjére, a Covid-válság idején átlagosan kevesebb mint két év kellett ennek teljesüléséhez az EU-ban. Ezen túl a legfontosabb reálgazdasági, munkapiaci és hitelezési változók esetében is megfigyelhető a jóval gyorsabb kilábalás a pénzügyi válsághoz képest. A visszaesés a 2008–2009-es válság során elsősorban a feldolgozóipart és az építőipart érintette, míg a járvány idején a lezárások következtében a szolgáltató szektort, azon belül is leginkább a turizmushoz kötődő ágazatokat.

A mediterrán országok mindkét válságban rosszul teljesítettek

A pénzügyi válságban az EU-ban 17 tagország még közel öt év alatt sem tudta elérni a válság előtti gazdasági teljesítményét, míg a Covid-válság esetén csupán hat olyan ország volt, amely nem tudta elérni a válság előtti GDP szintjét nyolc negyedév alatt (1. ábra). A gazdasági teljesítmény alakulása alapján jól beazonosíthatók a régiós mintázatok az Európai Unió országai között. A 2008–2009-es válság esetében a mediterrán országok még a 2012-es év végén is csaknem 10 százalékkal elmaradtak a válság előtti GDP-szintjükhöz képest (Görögország közel 30 százalékkal). A balti országok, amelyek szintén hatalmas visszaesést szenvedtek el a válság első szakaszában, általánosságban a mediterrán országoknál gyorsabb kilábalást mutattak. A kilábalást tekintve a legsikeresebben Lengyelország és Málta teljesített, 2012-es év végére már több mint 10 százalékkal haladta meg a gazdasági teljesítményük a válság előtti szintet. A Covid-válságból való gazdasági kilábalás jóval gyorsabb volt, a mediterrán országok teljesítettek ez esetben is a legrosszabbul, míg az északi országok és a KKE-régió teljesítménye volt a legkedvezőbb. Míg a 2008–2009-es válság idején a GDP több mint hat év alatt ért vissza korábbi szintjére, a Covid-válság idején kevesebb mint két év kellett ennek teljesüléséhez.

A megfelelő gazdaságpolitikai válaszok következtében a legfőbb makrogazdasági változók visszaesése csak átmeneti volt

A lakossági fogyasztás a pénzügyi válság során a legtöbb országcsoport esetében a visszaesést követően alacsonyabb szinten stagnált, míg a Covid-válság során a sokkal markánsabb csökkenést gyors helyreállás követte (2. ábra). A 2008–2009-es válság során a legnagyobb visszaesést a lakossági fogyasztásban az északi országok (elsősorban a balti államok miatt) és Magyarország szenvedték el, míg a legjobb teljesítményt a magországok könyvelhették el. A Covid-válság idején a magországok, illetve a mediterrán országok teljesítettek rosszabbul, míg a KKE-régió és azon belül Magyarország, illetve az északi országok mutatták a legsikeresebb kilábalást.

A Covid-válság során a megfelelő gazdaságpolitikai válaszok következtében a hitelezés mellett a munkaerőpiaci aktivitás sem szenvedett el jelentős visszaesést, szemben a pénzügyi válság idején tapasztaltakkal (3. ábra). A 2008–2009-es időszakban a legtöbb országcsoportban jelentősen, 3–8 százalékponttal nőtt a munkanélküliségi ráta. A legnagyobb munkaerőpiaci alkalmazkodást az északi országok, azon belül is főként a balti országok esetében láthattuk, ahol a válság során 10-15 százalékpontos emelkedés valósult meg. A Covid-válság alatt nem volt megfigyelhető a munkanélküliség jelentős emelkedése, a visszafogott 1-2 százalékpontos növekedést a legtöbb országcsoport nagyrészt le tudta dolgozni két év alatt, ebben a célzott, a munkapiacot segítő kormányzati programoknak jelentős szerepük volt. Magyarország munkanélküliségi rátája ebben az időszakban végig a KKE-régió átlagos értéke alatt maradt 4 százalék körüli szinten.

A magánhitelezés teljesen eltérő mintázatot mutat a két válságban, amely hazánk esetében a legszembetűnőbb: míg a pénzügyi válságban az utolsók között voltunk, a Covid-válság után Magyarországon a legdinamikusabb a hitelezés bővülése (4. ábra). A 2008–2009-es években nagyon lassú volt a magánhitelezés felfutása a válság tapasztalatai nyomán kockázatkerülőbb bankok miatt, de a Covid-válságban sokkal kedvezőbben alakultak a hitelezési teljesítmények a határozottabb monetáris intézkedések nyomán. A pénzügyi válságban hazánk és a magországok teljesítettek a legrosszabbul, míg a Covid-válság idején a KKE-régió és azon belül is Magyarország teljesített a legjobban. Hazánk a hitelezés támogatásában kiemelkedően teljesített a Covid-válság során, mivel a magánszektort tekintve az egész EU-ban a legmagasabb hitelbővülést könyvelhette el, a válságot követő nyolc negyedév után több mint 20 százalékkal meghaladva a válság előtti teljesítményét.

A pénzügyi válságban 10–30 százalékos visszaesés volt a beruházások válság előtti szintjéhez képest két év alatt, míg a legutóbbi válság során egy-két negyedévnyi gyengélkedés után az országok nagy része vagy megközelítette, vagy meg is tudta már haladni a válság előtti teljesítményét (5. ábra). A gazdasági szereplők a beruházási döntéseiket a jövőbeli konjunkturális kilátások alapján hozzák meg. A pénzügyi válság kitörését követően a várakozások elhúzódó recessziót vetítettek előre, melyet súlyosbított a kedvezőtlen pénzügyi és likviditási helyzet is, ezért nagyobb volt a beruházások visszaesése.

A koronavírus-járvány esetében azonban átmeneti jellegű visszaesésre számítottak, mivel a határozott fiskális és monetáris politikai intézkedések érdemben tompították a járvány kedvezőtlen hatásait.

A beruházások esetében így érdemben kisebb visszaesést láthattunk, melyet gyors visszapattanás követett. Míg a pénzügyi válságban az északi országok (leginkább a balti országok) teljesítettek a legrosszabbul, és a magországok relatíve a legjobban, addig a Covid-válság esetén a magországok és a KKE-régió kilábalása tekinthető a legkedvezőtlenebbnek, és az északi országoké a legsikeresebbnek. Ugyanakkor hazánk kilóg ebből a szempontból a KKE-régióból, ugyanis a válság előtti beruházási szintet már közel 4 százalékkal meghaladja a teljesítményünk két év után.

Az elhúzódó pénzügyi válság mérsékelte az inflációt, a Covid-járvány utóhatásai viszont érdemben emelték az árak növekedési ütemét (6. ábra). A pénzügyi válság után a tartósan alacsony kereslet érdemben visszafogta az árszint emelkedését, Magyarországon azonban a válság kitörését követően átmenetileg emelkedett az infláció. Teljesen más képet festenek a Covid-járványt követő inflációs folyamatok, mivel a gyors gazdasági helyreállás és a válság kezdeti szakaszában elhalasztott fogyasztás jelentős keresletet teremtett, ami az árak növekedését eredményezte. A koronavírus-járvány következtében széttöredező globális ellátási láncok nehézségei, és az energiaárak erőteljes emelkedése további áremelkedéshez vezetett, így több évtizede nem látott inflációt láthattunk a világ számos országában.

Magyarország kilábalása a járvány idején sikeresebb volt, mint a pénzügyi válság esetében

A két válság kezelésében döntő különbséget jelentett a gazdaságpolitikai válaszok mértéke, különösképpen Magyarországon. A pénzügyi válság során Európában a jegybankok és a fiskális politika egyaránt vonakodtak a rendelkezésükre álló eszközökkel támogatni a recesszióba jutott gazdaságokat (illetve Magyarországon nem is állt rendelkezésre elégséges költségvetési mozgástér), ami lassabb kilábaláshoz vezetett. Ezzel szemben a koronavírus-járvány során a gyors és határozott fiskális és monetáris reakció hozzájárult a gyorsabb kilábaláshoz (7. ábra).

Az EU tagországaiban a fiskális politika a válságkezelő intézkedések hatására jelentősen növelte a költségvetési egyenleg hiányát, vállalva az államadósság emelkedését is.

A fejlett és fejlődő országok központi bankjai jelentősebb mértékben növelték mérlegüket, mint a pénzügyi válságban, megelőzve ezzel egy potenciális pénzügyi válság kialakulását. Magyarországon különösen erősen járultak hozzá a jegybanki programok ahhoz, hogy nemcsak sikerült elkerülni a pénzügyi válság során tapasztalt hitelszűkét, hanem kifejezetten hitelalapú lehetett az eredményes válságkezelés.

A pénzügyi válság tapasztalataiból tanulva a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásait több ország sikeresebben kezelte, és hazánk a legtöbbet fejlődők között szerepel. A 8. ábra alapján azok a nyertesek, akik mindkét válságból a lehető leggyorsabban kerültek ki: ezek elsősorban a skandináv országok, valamint Luxemburg és Lengyelország. Magyarország, Észtország és Szlovénia a pénzügyi válság során az átlagosnál lassabban, ugyanakkor a Covid-válságból gyorsabban lábaltak ki. Ellenpontjuk a magországok többsége, illetve Csehország és Szlovákia, ahol pont a korábbi válság jó teljesítménye párosul a jelenlegi válság lassabb kilábalásával. A vesztesek a mediterrán országok, amelyek mindkét válság során rosszul teljesítettek.

Az egyes országcsoportokon belül léteznek lokális kivételek, melyek teljesítménye kiemelkedik az adott régióból. Ilyen például Lengyelország a KKE-régióban, amelynek gazdasága a pénzügyi válság során nem került recesszióba, illetve a Covid-válság során is az egyik legsikeresebb kilábalást könyvelhette el, így mindkét válságból nyertesen került ki. Lengyelország ezt egyebek között diverzifikált gazdaságának, kellő gazdaságpolitikai mozgásterének és sikeres válságkezelésének köszönheti.

Konklúzió

Összességében a főbb mintázatként az rajzolódik ki, hogy míg a Covid-válságban kezdetben nagyobb recessziót szenvedtek el a gazdaságok, ugyanakkor szignifikánsan gyorsabb volt a kilábalás valamennyi főbb gazdasági változó esetén, mint a 2008–2009-es válságban. Míg a korábbi válságban elsősorban az ipar és az építőipar, a koronavírus-járvány alatt a szolgáltatások szenvedték el a legnagyobb visszaesést, ugyanakkor ez utóbbi esetben ez az ágazat is gyorsan helyre tudott állni. A Covid-válságban a megfelelő gazdaságpolitikai válaszok következtében a hitelezés és a munkaerőpiaci aktivitás nem szenvedett el jelentős mértékű visszaesést, szemben a pénzügyi válság idején tapasztaltakkal. Alapvetően strukturális tényezők befolyásolták a visszaesést mélységét és a kilábalás sebességét: a gazdaságszerkezet, a járványügyi reakció, a monetáris politika, a digitalizáció és a versenyképesség. Az infláció tekintetében más mintázat rajzolódik ki a reálgazdasági, illetve munkapiaci változókhoz képest, mivel míg a pénzügyi válság mérsékelte az inflációt, a Covid utóhatásai viszont jelentős árszintemelkedést indukáltak.

Az EU-n belüli egyes országcsoportok más-más mintázatot mutatnak: a Covid-válság idején a gazdasági helyreállásban az északi országok és a KKE-régió jártak élen, a mediterrán országok teljesítettek a legrosszabbul. Az északi országokban a kilábalás elsősorban az ipari teljesítményre alapozott exportnak köszönhető. A mediterrán országokban a turizmus magas súlya mélyítette el a Covid-válságot, és jelenleg az ikerdeficit veszélye fenyeget. Kelet-Közép-Európában volt a leggyorsabb a hitelezés növekedése és az építőipar helyreállása. A magországok a lakossági fogyasztásban és a beruházásban is alulteljesítettek a többi országcsoporthoz képest. Nemcsak az országcsoportok között, hanem azokon belül is voltak különbségek. Sikeres gazdaságpolitikával lehetséges volt az EU átlagánál és a környező országoknál jobb teljesítményt elérni. Kiemelendő példa erre nézve Lengyelország, amely 2009-ben egyedüli EU-s tagországként nem szenvedett el recessziót, és a koronavírus-járvány után is a gyorsan helyreállók között volt.

A szerző az MNB vezető közgazdasági szakértője.