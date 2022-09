A magyarországi bankok egyelőre nem tapasztalják a válságra utaló jeleket – derült ki a VG körkérdéséből. Bár a hazai munkanélküliségi ráta egész Európában az egyik legalacsonyabb, nagy kérdés, hogy mit hoznak a következő hónapok, ha súlyosbodik az energiaválság. Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője megkeresésünkre például azt mondta, a válság olyan következménnyel is jár, hogy sok vállalat kénytelen lesz beszüntetni működését, ez pedig a munkaerőpiacot sem hagyja érintetlenül. Ha pedig cégek dőlnek be és emelkedik a munkanélküliség, az növelheti a fizetésképtelen hitelesek számát is.

Fotó: Bach Máté/Magyar Nemzet

A CIB Banknál kijelentették, az elmúlt időszakban sem lakossági, sem vállalati oldalon nem láttak érdemi változást azok számában, akik nem tudják fizetni a hiteleiket. A korábbi válságok tapasztalata alapján a recesszió hatását most még korai megbecsülni, a banknál bíznak mind a lakossági, mind a vállalati portfóliók minőségében.

Érdeklődésünkre az UniCredit azt írta, prudens hitelezésének, valamint a szigorú monitoring- és portfóliómenedzsmentnek köszönhetően a nemteljesítő hitelek arányában az elmúlt hónapokban nem tapasztalt növekedést.

A több szakértő által eltérő mértékűnek prognosztizált recesszió a nemteljesítő hitelek arányának mérsékelt, a megvalósuló forgatókönyv mértékétől függő emelkedését okozhatja;

a növekedés arányát azonban jelentősen csökkenthetik a pénzintézet proaktív kockázatkezelési folyamatai.

A Raiffeisen Banktól is azt az információt kaptuk, hogy bár egyedi esetek előfordulhatnak, tömeges nemfizetésre nem számítanak, az utóbbi időszak nem mutatott erre utaló jeleket.

Fotó: Kallus György/VG

A portfólióban nem tapasztaltunk erre utaló jeleket eddig, de amennyiben a gazdasági válság, recesszió bekövetkezik, számítunk arra, hogy ennek hatására megnövekedhet a hátralékos ügyfelek száma, amit minden esetben egyedileg, az ügyfél igényeinek és helyzetének megfelelően kezelünk majd, és igyekszünk a mindkét fél számára leginkább elfogadható megoldás megtalálására

– jelentették ki a K&H Bank szakértői.

A Magyar Bankholdingnál tisztában vannak azzal, hogy a gazdasági élet legtöbb szereplője komoly nehézségekkel néz szembe, a lakossági és a vállalati szektor számára is érzékelhetőek az árfolyamkörnyezet, a megnövekedett kamatszintek és rezsiköltségek, illetve az infláció kedvezőtlen pénzügyi hatásai.

Ugyanakkor elmondható, hogy nem tapasztalható az ügyfélkörünkben nagyobb számosságú, ezzel összefüggő megkeresés, és a kezelt hitelportfóliónkban sem érhető tetten még ennek érdemi hatása

– írták a hitelintézetnél. Kiemelték, hogy jelenleg is tudatos építkezés zajlik a bankcsoporton belül annak érdekében, hogy minden tekintetben felkészülten várják az előttük álló időszak kihívásait, kellő időben és alapossággal felmérjék és kezeljék az esetlegesen megnövekedett kockázatokat, illetve gyors és professzionális megoldásokat kínáljanak az ügyfelek részére ezen esetekre is.