Idén nyáron a tavalyihoz képest 15-20 százalékkal magasabb órabérért dolgozhattak a Job Force Iskolaszövetkezeten keresztül munkát vállaló diákok, a fiatalok átlagosan 1350 forinttól induló bruttó órabérrel számolhattak, de vannak olyan területek, ahol óránként 3000 forintot is megkereshettek – derül ki a Work Force közleményéből.

Fotó: Szendi Péter / Vas Népe

A HR-szolgáltató tájékoztatása szerint, míg tavaly nyáron még éreztették hatásukat a koronavírus-járvány miatti, 2021 eleji lezárások, idén ez már nem volt tapasztalható, ami megmutatkozott a diák munkavállalók iránti keresletben is. A Work Force HR-szolgáltatóhoz tartozó Job Force Iskolaszövetkezeten keresztül munkát találó diákok száma idén nyáron a múlt évhez képest 30 százalékkal bővült.

A kereskedelmi szektor kínálja továbbra is a legtöbb lehetőséget a tanulmányaik mellett dolgozni akarók számára, ráadásul a nyári fellendülésnek köszönhetően az ágazatnak jelentős mennyiségű pluszmunkaerőre volt szüksége.

A Job Force által kiközvetített tanulók 42 százaléka választotta a kereskedelem által kínált lehetőségeket.

A legkedveltebb munka a diákok körében a ruhabolti és drogériai kisegítés volt, de az egyre céltudatosabb tanulók már a leendő karrierútjukat szem előtt tartva a Job Force által kínált szakmai gyakornoki lehetőségek közül választottak, ezeknél a pozícióknál közel 10 százalékos túljelentkezéseket tapasztaltak.

A diák munkavállalók idei órabéreit több tényező is befolyásolta, többek között a minimálbér és a garantált bérminimum növekedése, továbbá a gazdasági fellendülés okozta munkaerőhiány is. A Job Force-on keresztül munkát vállaló diákok a tavaly nyárihoz képest 15-20 százalékkal magasabb órabérekért dolgozhattak idén nyáron. A legkevésbé jövedelmező munkák a gyártósori, betanított pozíciók, míg a kereskedelemben a munkakörtől és műszaktól függően idén már bruttó 1350 forintos órabértől akár bruttó 2970 forintos díjig is kereshetnek a fiatalok, ami szintén jókora előrelépés 2021-hez képest, hiszen akkor 1169 és 2260 forint között volt az órabérük a kereskedelemben.

A szakmai gyakornoki programoknál tanulmányi területtől és az elvárt tapasztalattól függően bruttó 1495 forintos órabértől indul a fizetés, ami felmehet akár 3000 forintig is, a legjobban fizető munkakörök az IT-szektorban voltak idén nyáron.

Tavaly a szakmai gyakornoki programoknál bruttó 1260 forinttól 2300 forintig terjedhetett a diákok órabére.

A tanévkezdés természetesen mindig hoz visszaesést a munkát vállaló diákok számában, ez idén csaknem 50 százalékos mértékű volt. A Work Force HR-szolgáltatóhoz tartozó Job Force Iskolaszövetkezet korábbi tapasztalatai szerint októbertől viszont várhatóan ismét nőni kezd majd a tanulók munkavállalási kedve, és év végéig akár a nyáron dolgozók 70 százaléka is visszatérhet valamilyen formában a munka világába.

„Érthető módon a munkaadók a nyári szezon után is várják a diák munkavállalókat, hiszen még mindig ez a legköltséghatékonyabb foglalkoztatási forma. Azonban tudomásul kell venni, hogy ennek a munkavállalói körnek speciális igényei vannak, ahhoz, hogy akár hosszabb távra is megtartson diákokat egy-egy cég, a legfontosabb a megfelelő rugalmasság. Az iskola mellett a középfokú tanulmányokat folytató fiatalok délutánonként és főleg hétvégén érnek rá, míg a felsőoktatásban tanulók a jóval több szabadidejüknek köszönhetően akár napi négy-hat órában is tudnak munkát vállalni” – mondta Czellecz Zoltán, a Work Force cégvezetője.